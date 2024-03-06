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Kripto parası olanın gözü dfataşı gibi açılacak! XRP o seviyeye fırlayacak

Kripto para yatırımcılarına önemli tavsiyeler! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 06.03.2024 13:39
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 13:39
Kripto parası olanın gözü dfataşı gibi açılacak! XRP o seviyeye fırlayacak

Yatırımcıların yüzü gülecek! XRP bu tarihte rekor kıracak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

XRP REKORLARI BEKLENİYOR

Kripto para piyasasında yaşanan yükselişler son hızıyla devam ederken yatırımcılar alt coinlerin geleceği seviyeleri de merakla araştırmaya devam ediyor. SEC tarafından Ocak ayında Bitcoin EFT'sinin onaylanması sonrasında kripto para güveni de artmış oldu. Yükselişlerle birlikte son zamanlarda Bitcoin fiyatlarının giderek yükselmesi bekleniyor. Forbes tarafından yayımlanan verilere göre önümüzdeki senelerde Bitcoin fiyatlarının rekor kıracağı ve 2025 senesinde 150 bin dolar seviyelerine yükselmesi bekleniyor. 

xrp coin yükselişi

Forbes verileri kapsamında EFT ile birlikte kurumsallaşma sebebiyle güven de yerine oturdu ve yatırımcıların kripto para piyasasına girmesi kolaylaştı. Bitcoin yükselişleriyle birlikte alt coinler de değer kazanmaya başladı. XRP gibi popüler alt coinlerin de önemli artışlar yaşaması bekleniyor. 2025 senesine kadar Bitcoin 150 bin dolar seviyelerini geçerse XRP fiyatlarının 1.457 dolara kadar yükselmesi bekleniyor. XRP Eylül 2023 senesinden bugüne kadar yüzde 26 oranında değer kazandı ve 0.5 dolar altından 0.5929 dolar seviyelerine yükseldi. Bitcoin yükselişlerinin bu fiyatları da etkilediği tahmin ediliyor. Kripto para piyasasına yapılması beklenen kurumsal yatırımlar sayesinde piyasadaki yükselişin giderek devam etmesi ve hacmin genişlemesi ve bu sayede alt coinlerden XRP'nin de önemli yükselişler yaşaması bekleniyor.

Not: Yukarıda yazılanlar yatırım tavsiyesi değildir. 

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