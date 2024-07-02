Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Kripto varlıklara düzenleme Resmi Gazete'de! Yeni yasayla güvenli ve şeffaf piyasalar geliyor

Türkiye'de kripto varlıkları düzenleyen yeni yasa Resmi Gazete'de yayınlandı. Kripto para işlemlerine yönelik kurallar ve denetim mekanizmaları oluşturuldu. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 02.07.2024 21:35
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 21:35
Kripto varlıklara düzenleme Resmi Gazete'de! Yeni yasayla güvenli ve şeffaf piyasalar geliyor

Türkiye, kripto varlıklarla ilgili düzenlemeleri içeren önemli bir yasa çıkardı. Bu yasa, kripto para ekosistemini düzenleyerek güvenli, şeffaf ve denetlenebilir bir piyasa ortamı oluşturmayı hedefliyor. Yeni yasa, 26 Haziran'da TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

TÜRKİYE'NİN İLK KRİPTO VARLIK YASASI

Yeni yasa, Türkiye'de kripto varlıklarla ilgili ilk yasal çerçeveyi oluşturdu. "Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" adıyla yürürlüğe giren bu düzenleme, kripto varlıkların transferi, saklanması ve alım satımı gibi işlemler için belirli kurallar getiriyor.

Kanuna göre, "cüzdan" kripto varlıkların transfer edilebilmesini ve bu varlıkların çevrim içi veya çevrim dışı olarak depolanmasını sağlayan yazılım, donanım, sistem ya da uygulamalar olarak tanımlandı. "Kripto varlık" ise, dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak elektronik olarak oluşturulup saklanabilen, dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan ve değer veya hak ifade edebilen gayri maddi varlıkları ifade ediyor.

KRİPTO VARLIK HİZMET SAĞLAYICILARI VE DENETİMLERİ

Yasa, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının kurulabilmesi ve faaliyete başlaması için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) izin alınmasını zorunlu kılıyor. Bu kuruluşlar, belirli kriterlere ve denetim mekanizmalarına tabi olacak. Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının sistemlerinin güvenli bir şekilde yönetilebilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmaları ve önlemleri almaları gerekiyor. Ayrıca, TÜBİTAK'ın belirleyeceği bilgi sistemleri ve teknolojik altyapı kriterlerine uygun olmaları şart.

PLATFORMLARIN SORUMLULUKLARI

Kripto varlık alım satım platformları, kullanıcılarının işlemlerine ilişkin tüm kayıtları güvenli ve erişilebilir bir şekilde tutmakla yükümlü olacak. Bu platformlar, kripto varlıkların fiyatlarının serbestçe oluşmasını sağlayacak ancak makul ve ekonomik gerekçelerle açıklanamayan işlemler konusunda sıkı denetimler yapılacak. Platformlar, güvenilir, şeffaf ve adil bir piyasa ortamı sağlamak için gerekli gözetim sistemlerini kurmak zorunda olacak.

Yasaya göre, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve müşterileri arasındaki sözleşmeler yazılı veya elektronik ortamda yapılabilecek. Müşterilerin kimliklerini doğrulamak ve işlemlerini takip etmek için gerekli yöntemler kullanılacak. Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, müşterilerinin kimliklerini belirlemekle yükümlü olacak ve bu bilgileri güvenli bir şekilde saklayacak.

BANKALAR VE SAKLAMA HİZMETLERİ

Platformlarda işlem gören kripto varlıkların saklama hizmeti, SPK tarafından yetkilendirilmiş bankalar veya diğer kuruluşlar tarafından sağlanacak. Müşterilere ait nakit ve kripto varlıklar, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının mal varlığından ayrı tutulacak ve bu varlıklar, kamu alacakları için bile haczedilemeyecek.

Kanun, kripto varlıklarla yapılan ticari işlemlerde taşınır rehin sözleşmelerine uygulanmayacak. Müşterilerin kripto varlık transferleri ve saklama hizmetleri konusunda tüm işlem kayıtlarının bütünlüğü, doğruluğu ve gizliliği sağlanacak.

PİYASA DÜZENLEMELERİ VE KURUL YETKİLERİ

Sermaye Piyasası Kurulu, kripto varlıkların düzenlenmesi ve denetlenmesi konusunda geniş yetkilere sahip olacak. Kurul, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının faaliyetlerine ilişkin esasları belirleyebilecek ve bu alanda düzenleyici işlemler tesis edebilecek.

Türkiye'nin yeni kripto varlık yasası, kripto para piyasasında güven ve şeffaflık sağlayarak, uluslararası normlara uyum sürecini hızlandıracak. Bu düzenlemeler, hem yatırımcıları koruyacak hem de piyasanın daha sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işlemesini sağlayacak.

İLGİLİ HABERLER

O banka maaş gibi ödeme yapıyor! 32 gün sabredene ayda 22 bin 904 TL nakit ödeme!

Elinde bu altından olanlara geçmiş olsun! Kuyumcular bu altını geri almıyor

Sadece 10 yıllık sigortası olanlar! SGK erken emeklilikte özel formülü açıkladı

TEB borçları sıfırlamaya kararlı! Başvuranlara 100.000 TL acil destek kredisi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
IBAN'dan para gönderen dikkat: 'Açıklamaya bunu yazın' Yoksa Masak devreye giriyor
2
3 bin lira emekli ikramiyesine, 2 bin lira ek ikramiye hesaplara 2 Nisan'dan önce aktarılacak
3
ÖTV ve MTV ödeyen araç sahiplerine duyuru! 146.000 TL geri iade alacaksınız
4
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
5
İş Bankası promosyonu rekora doymuyor! Mayıs ayına özel tutar 28.000 TL'ye çıktı
6
15 Nisan'da fark attıran promosyon ödemeleri başladı! Garanti Bankası 21.000 TL açıkladı
7
Promosyon müjdesinin devi Akbank'tan geldi! 35.500 TL açıklama yapıldı

Elinde bu altından olanlara geçmiş olsun! Kuyumcular bu altını geri almıyor

Dolar kurunda böylesi ilk kez oluyor! Dolar borçlularını kahreden haber geldi

Sadece 10 yıllık sigortası olanlar! SGK erken emeklilikte özel formülü açıkladı

Sigorta giriş yılını hemen kontrol edin! Erken emeklilik çoktan kapınızda olabilir

Parasını buna yatırana çuvalla para yağacak! Ünlü ekonomist çok kazandıran formülü açıkladı

Nakit para arayanlara Vakıfbank kıyağı! 10 bin TL'den 100 bin TL'ye kadar acil kredi kampanyası

O banka maaş gibi ödeme yapıyor! 32 gün sabredene ayda 22 bin 904 TL nakit ödeme!

TEB borçları sıfırlamaya kararlı! Başvuranlara 100.000 TL acil destek kredisi!

Kredi kartı borçlularına son uyarı! 48 saat sonra şansınız kalmayacak

Çamaşır suyu lekelerini silgi gibi silen formül! Kıyafetlerinizi boşuna çöpe atmayın

Bankalarda vadeli hesabı olanlar dikkat! 81 ildeki milyonlarca vatandaşa etki edecek

SGK tüm borçları tak diye kapacak! Genç, yaşlı herkese 100.000 TL borç kapatma kredisi çıktı!