Kripto varlıklara düzenleme Resmi Gazete'de! Yeni yasayla güvenli ve şeffaf piyasalar geliyor

Türkiye, kripto varlıklarla ilgili düzenlemeleri içeren önemli bir yasa çıkardı. Bu yasa, kripto para ekosistemini düzenleyerek güvenli, şeffaf ve denetlenebilir bir piyasa ortamı oluşturmayı hedefliyor. Yeni yasa, 26 Haziran'da TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.



TÜRKİYE'NİN İLK KRİPTO VARLIK YASASI

Yeni yasa, Türkiye'de kripto varlıklarla ilgili ilk yasal çerçeveyi oluşturdu. "Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" adıyla yürürlüğe giren bu düzenleme, kripto varlıkların transferi, saklanması ve alım satımı gibi işlemler için belirli kurallar getiriyor.

Kanuna göre, "cüzdan" kripto varlıkların transfer edilebilmesini ve bu varlıkların çevrim içi veya çevrim dışı olarak depolanmasını sağlayan yazılım, donanım, sistem ya da uygulamalar olarak tanımlandı. "Kripto varlık" ise, dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak elektronik olarak oluşturulup saklanabilen, dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan ve değer veya hak ifade edebilen gayri maddi varlıkları ifade ediyor.



KRİPTO VARLIK HİZMET SAĞLAYICILARI VE DENETİMLERİ

Yasa, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının kurulabilmesi ve faaliyete başlaması için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) izin alınmasını zorunlu kılıyor. Bu kuruluşlar, belirli kriterlere ve denetim mekanizmalarına tabi olacak. Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının sistemlerinin güvenli bir şekilde yönetilebilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmaları ve önlemleri almaları gerekiyor. Ayrıca, TÜBİTAK'ın belirleyeceği bilgi sistemleri ve teknolojik altyapı kriterlerine uygun olmaları şart.

PLATFORMLARIN SORUMLULUKLARI

Kripto varlık alım satım platformları, kullanıcılarının işlemlerine ilişkin tüm kayıtları güvenli ve erişilebilir bir şekilde tutmakla yükümlü olacak. Bu platformlar, kripto varlıkların fiyatlarının serbestçe oluşmasını sağlayacak ancak makul ve ekonomik gerekçelerle açıklanamayan işlemler konusunda sıkı denetimler yapılacak. Platformlar, güvenilir, şeffaf ve adil bir piyasa ortamı sağlamak için gerekli gözetim sistemlerini kurmak zorunda olacak.

Yasaya göre, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve müşterileri arasındaki sözleşmeler yazılı veya elektronik ortamda yapılabilecek. Müşterilerin kimliklerini doğrulamak ve işlemlerini takip etmek için gerekli yöntemler kullanılacak. Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, müşterilerinin kimliklerini belirlemekle yükümlü olacak ve bu bilgileri güvenli bir şekilde saklayacak.



BANKALAR VE SAKLAMA HİZMETLERİ

Platformlarda işlem gören kripto varlıkların saklama hizmeti, SPK tarafından yetkilendirilmiş bankalar veya diğer kuruluşlar tarafından sağlanacak. Müşterilere ait nakit ve kripto varlıklar, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının mal varlığından ayrı tutulacak ve bu varlıklar, kamu alacakları için bile haczedilemeyecek.

Kanun, kripto varlıklarla yapılan ticari işlemlerde taşınır rehin sözleşmelerine uygulanmayacak. Müşterilerin kripto varlık transferleri ve saklama hizmetleri konusunda tüm işlem kayıtlarının bütünlüğü, doğruluğu ve gizliliği sağlanacak.



PİYASA DÜZENLEMELERİ VE KURUL YETKİLERİ

Sermaye Piyasası Kurulu, kripto varlıkların düzenlenmesi ve denetlenmesi konusunda geniş yetkilere sahip olacak. Kurul, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının faaliyetlerine ilişkin esasları belirleyebilecek ve bu alanda düzenleyici işlemler tesis edebilecek.

Türkiye'nin yeni kripto varlık yasası, kripto para piyasasında güven ve şeffaflık sağlayarak, uluslararası normlara uyum sürecini hızlandıracak. Bu düzenlemeler, hem yatırımcıları koruyacak hem de piyasanın daha sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işlemesini sağlayacak.