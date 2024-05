Kurban Bayramına kadar buzlukları dolduracak dev destek! Dana kıyma 189 TL'ye düştü

Artan enflasyon rakamları her ürüne zam olarak geri dönerken, bu kapsamda arz talep dengesi bozulan ürünlerde de kallavi artışa gidilmişti. Özellikle temel gıda maddelerinde yaşanan fiyat artışları, halkın sofrasını olumsuz etkiliyor. Et fiyatları da bu artışlardan nasibini fazlasıyla aldı. Bu artışlar arasında kırmızı et ve beyaz et fiyatlarında yaşanan artış vatandaşın cebini zorlarken, kasapların önünden adeta geçilemeyecek hale getirdi.

Son zamanlarda Et ve Süt Kurumu'nun da et ve süt fiyatlarına yaptığı yüzde 25 zam ile birlikte et fiyatları 700 TL'ye kadar ulaşırken, vatandaşlar arasında tepki toplamasına mahal verdi. Tam da Kurban Bayramı'na sayılı günler kala fiyatların düşmesi adına ithal et oranı arttırılırken, kimi zincir marketler de bu kapsamda bir çok indirime kapısını araladı.





ŞOK KIRMIZI ET İNDİRİMİ

Bayrama sayılı günler kala buzluğunu etle donatmak isteyen vatandaşa yönelik zincir marketler kampanyalarını sunmaya devam ediyor. BİM, A101, Tarım Kredi Market, Şok ve Migros gibi marketler fiyatlarda indirime gitti. Özellikle de ŞOK mağazalarında yer alan kırmızı et indirimi oldukça dikkat çekerken, market, 189 TL fiyatı ile adeta müşteri akınına uğradı. Sadece bir kaç için geçerli olan kampanyada 500 gr Amasya Et Ürünleri Dana Kıyma 256,90 TL'den 189 TL'ye düştü.

Lezzetlim 400 gr Dana Kıyma'nın fiyatı da 189 TL'ye sabitlenirken, 300 gr Dana Pişmiş Kıyma Döner ise 172,90 TL'ye raflardaki yerini aldı. Marketlerde yer alan indirimler Kurban Bayramında kurbanlıkkesemeyecek olan vatandaşın dolabını doldurmasını sağlarken, sofraları donatacağı tahmin ediliyor. Et fiyatlarının düşmesi, vatandaşın gıda masraflarını da düşüreceğe benziyor. İç talepte artışama mahal verebilecek olan et fiyatlarındaki indirim enflasyon konusunda da yenilikleri sağlayacağa benziyor. Yem fiyatları, Döviz kuru, Hayvancılık maliyetleri, Et ithalatı, Sezonluk dalgalanmalar ve talep ve arz dengesi sebebiyle artan maliyetler karşısında yaşanan bu düşüşlerin ne kadar devam edeceği bilinmezken, kısa sürecek olan ŞOK indirimi vatandaşın cebini dolduracağa benziyor.