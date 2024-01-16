Kuyumcular altın fiyatlarının kaderini açıkladı! Yıl bitmeden o rakamı görecek: Altın biriktirenler dikkat!

Altın son dönemde ilgi gören piyasalar arasında yer alıyor. Bu ilgi 2024 yılında daha da artacağa benziyor. İşte altın piyasasındaki yeni gelişmeler ve daha fazlası haberimizde…







KUYUMCU ESNAFINDAN KRİTİK ALTIN FİYATLARI TAHMİNİ: 2024 YILINDA GRAM ALTIN, ONS ALTININ YÖNÜ NERESİ?

Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Dr. Salih Özman, altının fiyatına ilişkin kritik bir tahminde bulundu. Gram altının ve ons altının 2024 yılındaki yönünü değerlendiren Osman, "Altın 2024 yılında da en popüler yatırım aracı olmaya devam edecek." dedi.

ABD Merkez Bankası'nın ne zaman faiz indirimine başlayacağına dair belirsizlik altın fiyatlarını etkilemeye devam diyor.

Para piyasası fiyatlamalarına göre Fed'in Mart ayı toplantısında faiz indirimine başlama ihtimali hafta başından bu yana 20 baz puan düşerek %65'e geriledi.

Ancak, yurt içi enflasyonun yükselişini sürdüreceği endişesi nedeniyle güçlenen USD/TL kurunun da desteğiyle altın fiyatları yükselişini sürdürüyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bu gelişmelere bağlı olarak yükselişini sürdüren Gram Altın, 1.961 TL seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN, CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı zamanda Çeyrek Altın 3 bin 280 liraya, Cumhuriyet Altını ise 13 bin 370 liraya satıldı.

ONS ALTIN NE KADAR?

Altın fiyatları, Fed'in Mart toplantısında faiz indirimine başlama ihtimalinin azalmasıyla ons başına 2.000 dolarda istikrar kazandı.

"EN YÜKSEK GETİRİ SAĞLAYAN ALTIN"

Bu gelişme üzerine Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Dr. Salih Özman, İHA'ya altın fiyatına ilişkin tahminde bulundu. Salih Özman, şöyle konuştu: "2023 yılında geleneksel yatırım araçları arasında en yüksek getiriyi sağlayan yine ‘altın’ oldu. Altına yatırım yapanlar hem euro ve dolar hem de enflasyon karşısında en yüksek kazancı elde ettiler. Altının 2023’teki getirisi yüzde 83 oldu. Yılbaşında bin 119 TL olan altının gramı, yılsonunda 2 bin 32 TL’den yılı kapattı" dedi.

"ALTIN, DÜNYA ÇAPINDA YATIRIMCISINA KAZANDIRDI"

"2023'te enflasyon yüzde 64,77 olarak rapor ediliyor" diyen Özman, şöyle konuştu: "Altın yüzde 17'lik enflasyonun üzerinde geri döndü. ÜFE yüzde 45 oldu, dolayısıyla yüzde 43 geri döndü. 2023'te dolara yatırım yapanlar %17 getiri elde etti. %57 arttı. Dolar altından daha değersizdi, TÜFE'nin altına düştü ve negatif getiri sağladı. Euro 2023'ü yüzde 62 değer artışıyla kapattı. Euro da TÜFE'nin altında kalarak yatırımcılara gerçek getiri sağlayamadı. Yatırımcıların getirisi enflasyon oranının altında -%2,5 oldu. "Altın dünya genelindeki yatırımcılar için kârlı oldu" dedi.

"ALTINA YATIRIM YAPANLAR ENFLASYONUN ÜSTÜNDE KAZANDI"

Sayın Özman şunları söyledi: "ONS altının değeri 2023 yılında dünya çapında %13 arttı. ONS altını 1.840 dolardan yılı 2.063 dolardan kapattı." "Sonuç olarak 2023'te altına yatırım yapanlar enflasyonun üzerinde getiri elde ederken, dolar ve euroya yatırım yapanlar gerçek bir kazanç elde edemedi" dedi.

"DÜNYADA DA ALTININ DEĞERLENMESİ BEKLENİYOR"

Özman, altın fiyatlarındaki artışın 2024 yılında da devam etmesini beklediğini söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:

"2024 yılında altın en popüler yatırım aracı olacak. Altın, dolar ve euroya kıyasla geleneksel yatırım araçları arasında bir kez daha karlı bir araç haline gelecek. ONS altın fiyatı 2.050 dolar civarında seyrediyor. 2024 ilk yarısından sonra ONS altın fiyatının 2 bin 300 dolar aralığında olabileceği belirtiliyor. "Altının hem dünyada hem de Türkiye'de değer kazanması bekleniyor. "

"ALTIN, EN ÇOK KAZANDIRAN YATIRIM ARACI OLACAKTIR"

Özman, "Böylece bu yıl altına yatırım yapanlar diğer finansal araçlara göre daha fazla getiri elde edecek" dedi. Altın dünya çapında hiçbir zaman değerinin %10'undan azını kaybetmez. Sürekli olarak %10'un üzerinde kar sağlar. "Altın 2024'te en karlı geleneksel yatırım aracı olacak" d

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