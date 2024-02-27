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Kuyumcuya giden eli boş çıkıyor! Nedeni ortaya çıktı: Düğüne gidecekler şokta

Kuyumcu esnaflarından uyarılar gelirken herkes eli boş çıkıyor. Piyasada çeyrek altın ve cumhuriyet altını olmadığı dikkat çekerken detaylar açıklandı.

Yayın Tarihi: 27.02.2024 08:26
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 08:26
Kuyumcuya giden eli boş çıkıyor! Nedeni ortaya çıktı: Düğüne gidecekler şokta

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Mehmet Yüksel geçmiş zaman üzerinde uyarılarda bulunurken açıklamalarında ise Diyarbakır’da 450 kuyumcunun çeyrek ve Cumhuriyet altını olmadığına değindi. İşte bunun nedenini merak edenler araştırmaya başladı.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı ve İMKSAD Başkanı Yardımcısı Mehmet Ai Yıldırımtürk konu hakkında açıklamalarında bulunurken gram altın için yıl sonu tahminlerinde bulundu. Kuyumcularda çeyrek ve cumhuriyet altını stoklarında düşüş görülürken bunun nedeni olarak Yıldırımtürk, altının ithalatına kota konulduğu için dış piyasa fiyatı ile iç piyasa fiyatı arasında kg/dolar 2500 dolar fark olduğunu belirtti.

YENİ VE ESKİ TARİHLİ FİYAT FARKI
Altına yeni tarihli fiyatlarda ve eski tarihli fiyatların aynı olmaya başlaması dikkat çekti. Çeyrek altın fiyatı bir ay önceki rakama bakıldığında eski çeyrek altına bakıldığında ise 30-40 TL fark oluşuyor. Diyarbakır biraz daha merkezden uzak olduğundan dolayı altının temin edilmesi zorlamaktadır. Bu dengesizlik üzerine altın ithalatlarına getirilerek kotadan sektör olarak olumsuz etkilendiği belirtildi.

çeyrek cumhuriyet altın
100 GRAMDA 300 DOLAR KAZANCI
Kota olduğundan ötürü yurt dışı ile yurt içi altın arasında fiyat farkı oluşurken yurt dışında gidenler beraberinde 100 gram altının sattığında 100 gramda 300 dolar kazanç sağlanıyor. Bu duru kotayı koyarak vari açığı önlerken bu defa kayıt dışı olarak piyasalara giriş yapacağına değinildi.

GRAM ALTIN İÇİN YIL SONU TAHMİNİ
Altını ons fiyatlarıyla haziran ayına kadar en az 2150-2200 dolar olmasıyla beraber hazirandan sonra FED faiz indirimi konusunda beklentiler oluştu. 2400 dolara ulaşabileceği tahminleri gelirken yurt içinde gram altında ilk seviyelerde haziran 2250-2500 TL arasında fiyatlar görülür. 2024 senesinin sonuna kadar 24 ayar altının gram altın fiyatlarının 3.250 TL olma ihtimallerine değinildi.


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