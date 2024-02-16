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Maaş zammına yüzde 17,56 ek zam daha! İmzalar atıldı

Yapılan zamlar özel sektör ve belediyeler için en düşük zam oranı olacağı ön görülmüş iken, özel sektör zamları işveren inisiyatifine bırakılmış ve belediye zamları da sendikalar ile toplu iş görüşmeleri kapsamında tamamlanmaktadır.

Yayın Tarihi: 16.02.2024 17:10
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 17:10
Maaş zammına yüzde 17,56 ek zam daha! İmzalar atıldı

2023 yılının son 6 aylık enflasyon oranının yüksek olması emekli ve çalışan da zam oranındaki beklentiyi yükseltti. Emekli ye yapılan zam oranı 42.6'dan 49,25'e çıkartılırken asgari ücret zammı ise yüzde 49,11 olarak uygulanmış bulunmaktadır. Yapılan zamlar özel sektör ve belediyeler için en düşük zam oranı olacağı ön görülmüş iken, özel sektör zamları işveren inisiyatifine bırakılmış ve belediye zamları da sendikalar ile toplu iş görüşmeleri kapsamında tamamlanmaktadır.

Gün gün belediye zamları konusunda çeşitli belediyelerden açıklamalar yapılmaktadır. Yapılan açıklamalar diğer belediyelere de öncü olması hedeflenmekte iken zam oranı olarak yüzde 130'lara kadar ulaşan zamlarla birlikte yeni belediye çalışanlarının maaşları 45 binlere kadar ulaştığı açıklamaları da yapılmakta. Seçim senesi olmasının bu durumda etkisi çok büyük. Belediye seçimlerinde koltuğunu kaybetmek istemeyen belediye başkanları, işçi ve personel oyunu almak adına da yüksek zam uygulamasını devreye sokmakta.

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Geçtiğimiz gün açıklaması yapılan bir belediye zammı da Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden duyuruldu. 4.000'den fazla personeli yakından ilgilendiren toplu iş görüşmesi sonucunda maaş zammına imzalar atıldı. En düşük maaş 25.000 iken bu kapsamda yapılan zam ile birlikte 29.000 TL'ye yükseltildi. Ancak en düşük maaşı alan birey sayısı 146 kişi olarak açıklanırken diğer bütün personelin 30.000 TL üzerinde maaş almasına karar verildi.

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MUĞLA BELEDİYESİNDE EK ZAM SEVİNCİ

Ülke genelinde ekonomik sıkıntıların devam etmesi enflasyon rakamlarının yüksek çıkması sebebiyle oluşmakta. Alım gücünün düştüğü Şu günlerde belediye zamları belediye çalışanları için büyük önem arz etmekte. Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan zam çalışmaları geçtiğimiz gün sonuçlandı. Disk sendikası ile belediye yetkilileri arasında süre gelen görüşmeler sonrasında imzalanan mutabakatta Muğla Belediyesi'nin asgari ücreti 29.002 TL'ye çıktı. 4108 personelin ise maaşları 30.000 ile 40.000 arasında değişkenlik gösterileceği belirtildi

Toplu iş sözleşmesi zamanı olmamasına rağmen Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından ek zam uygulaması yapıldığı açıklanırken bu zam oranının yüzde 17,56 artı olarak ekleneceği belirtildi.

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