  Maaşın 12 katı ikramiye onayı! Bugün gidene 15 güne karşılıksız veriliyor

Devlet tarafından dar gelirlilere sağlanan bir çok destek bulunmaktadır. Bu destekler arasından maaş gibi ödenen dul ve yetim aylığından milyonlarca hak sahibi faydalanmaktadır. Dul ve yetim aylığı her sene emekli maaş zammına göre tekrardan şekillenmektedir. Hayatını kaybeden babanın çocuklarına ya da eşe, bazı şartları taşıması durumunda verilen dul ve yetim aylığı , kimi şartlar çerçevesinde kesintiye uğramaktadır. Bu şartlardan biri de evlilik olmaktadır. Evlenen dul ya da yetimin maaşı kesilmekte iken evlilik öncesinde başvurulması durumunda SGK tarafından evlilik ikramiyesi desteği devreye girmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan düzenlemeler ile birlikte, belirli şartları taşıyan kişilere evlenme ikramiyesi olarak destek ödemeleri başlamış bulunuyor. Peki, kimler bu ikramiyeden yararlanabilir? İşte detaylar...

EVLİLİK İKRAMİYESİ KİMLER ALABİLİR?

Dul ve Yetim aylığı alan bireylerin evlenme ikramiyesinden faydalandığı bilinmektedir. Öte yandan kimi sebeplerden ötürü maaşı kesilen kişiler de bu ikramiyeden faydalanmaktadır. Bu kesintiler arasında evlilikte girmekte iken bu kapsamda, dul ve yetim aylığı almakta olan kişiler evlenmeleri durumunda kesilen maaşının yerine tek seferlik toplu olarak evlenme ikramiyesi alabilir. Dul ve yetim aylığı alanlar evlenmeleri sebebiyle maaşlarının kesilmesi durumunda, kesilen bu aylıkların 12 katı tutarında bir ikramiye ödemesi alabilmektedir.

EVLENME İKRAMİYESİ NE KADAR? KAÇ PARA?

Evlenme ikramiyesi, alınmakta olan aylıkların (harp malullüğü zammı hariç) 12 katı tutarında ödenmektedir. Evlilk hazırlığında olan ya da evlenip borcu olan ve maaşı birden kesilen hak sahibi kişilerin önemli ihtiyaçlarını karşılamak hedeflenmektedir. Ve bu ödeme tek seferlik olarak verilmektedir.

EVLENME İKRAMİYESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Dul ve yetim aylığı alanlar, evlenmeleri durumunda evlilik ikramiyesinden faydalanmakta iken evlenme ikramiyesi almak isteyen kişilerin, SGK'ya başvurmaları ve gerekli belgeleri sunmaları gerekmektedir. Gerekli belgelere ulaşmak için ise başvurulan şubeye gitmek yeterli bulunmaktadır. Kimlik belgeleri, evlilik cüzdanı ve aylık alınan belgenin teslim edilmesi gerekmektedir.

EVLENME İKRAMİYESİ ALMA KOŞULLARI

Evlenme ikramiyesinden faydalanabilmek için bazı koşullar bulunmakta. Dul ve yetim aylığı alan eşler, kız yetimler ve anneler, evlenmeleri durumunda bu ikramiyeye hak sahibi olabilmektedir. Evlenme ikramiyesi alacak kişilerin, evlilikten sonra 12 ay içerisinde boşanması, evliliğin feshi gibi durumunda, daha önce ödenmiş olan evlilik ikramiyesinin on iki aydan eksik süreye ait kısmı tahsil edilene kadar aylıkları ödenmeyecektir. Ya da bu süreç içerisinde boşanmaları durumunda evlilik ikramiyesi geri ödenebilmektedir.