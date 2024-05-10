Markete gitmeden önce Bankkart'ı alıp almadığınıza iyi bakın! Yüzde 10'unu banka ödeyecek

Ay ay yeni kampanyalarını açıklayan bankalar, tercih edilebilirliği arttırmak bir yana müşteri memnuniyetini de sağlamayı hedefliyor. Müşteriye özel olarak sunulan banka geri ödeme kampanyaları, bireyin geri ödeme alması konusunda aldığı ürünün daha ucuza tekabül etmesini sağlıyor. Her ürün ve hizmete yapılan zamlar sonrasında bankalar tarafından sunulan alışverişe geri iade kampanyaları ilgi odağı olmaya devam ediyor. Bankalar Mayıs ayı kampanyalarında özellikle de market alışveriş kampanyalarına yönelirken, Ziraat Bankası bankkart kullanıcılarına özel olarak 2 ayrı market alışveriş fırsatı sunmuş bulunuyor.





ZİRAAT BANKASI MARKET ALIŞVERİŞ KAMPANYASI

Ziraat Bankası resmi internet sitesinde kampanyalar sekmesinde yer aan bilgilere göre ilk alışveriş kampanyasında toplam 200 TL geri iade fırsatının sunulacağı belirtilmiş bulunuyor. Zırhlı Toptan ve Perakende Market'te yapılacak olan her alışverişe iade fırsatı sunulan kampanyada toplam 200 TL iade fırsatı açıklanmış bulunuyor. Tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapacak olan müşteriye 200 TL geri iade yapılacağı kampanyaya dahil olma zorunluluğu bulunuyor. Bankanın resmi kanalları aracılığı ile başvurular tamamlanabilecek iken SMS ile de başvuru işlemleri tamamlanabiliyor.





31 Mayıs'ta bitecek olan kampanyada hak kazanılan 200 TL ödeme 7 Haziran tarihinde hesaplara tanımlanacak iken 1 ay içerisinde harcanmayan bu ödülün geri alınacağı belirtmiş bulunuyor.

Banka tarafından genel alışverişlerde sunulan iade fırsatında da farklı alışverişlerde toplamda 500 TL iade fırsatı sunulacağı belirtilmiş bulunuyor. Mayıs ayı alışveriş kampanyasında tek seferde yapacağınız 1.000 TL ve üzeri her alışverişinize 50 TL, toplam 500 TL Bankkart Lira hediye edileceği belirtilmiş bulunuyor. Kampanyada yapılan alışverişe göre hak sahibi olunan bankkart liralar da yukarıdaki alışveriş kampanyası ile eş zamanlı hesaplara aktarılacak olup, toplamda 700 TL kazanç sağlanabiliyor.