Mart ayında emekli maaşları yüzde kaç artacak! Beklenen o zam 3 Nisan'da geliyor

Emeklinin 2023 yılının son 6 aylık enflasyon oranının açıklanması sonrasında taban maaş zammı şekillenmişti. Her 6 ayda bir maaşlarına zam alan emekli için 2024'ün 6 aylık enflasyon rakamları Temmuz zammının belirleyici faktörü olarak bilinirken, varılan 6 aylık sonuca her dönemde olduğu gibi refah payı eklemesinin de sağlanarak belirleneceği tahmin ediliyor.

Emekli Ocak ayı zammı sonrasında en düşük emekli maaşının da 10 bin lira olarak açıklanması akabinde maaş zammı beklentileri artarak devam etmekte. Enflasyon rakamları karşısında artan maliyetler ile birlikte maaşların ezilmeye başladığı şu günlerde, emekli Temmuzdan önce seçim zammı beklediği taleplerini arttırırken, konu ile alakalı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan net açıklama geçtiğimiz gün geldi. Emekliye herhangi bir zam çalışmasının olmadığını belirten Erdoğan, Haziran ayı sonunda Temmuz ayı başında zam konusunun masaya yatırılacağını belitti.





ENFLASYONUN EMEKLİ MAAŞ ZAMMINA ETKİSİ

Hal bu iken emekli vatandaş Temmuz ayında verilecek olan zam oranını şimdiden merak etmeye başladı. Haziran ayında çalışmalara başlanacak olan zam oranının netleşmesi için 2 aylık enflasyon verisi belirlenmişken Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyonları emekli zammının taban oranında belirleyici faktör olacak. Piyasa katılımcıları her ay enflasyon rakamları konusunda tahminleri ve öngörülerini sunuyor.

Şubat ayında beklenenden daha yüksek seyreden enflasyon, Mart ayında artış olarak ilerleyeceği öngörürken yıllık enflasyonun piyasa katılımcılarına göre %69'a ulaşacağı tahmin ediliyor. Bloomberg'e göre ise Mart ayı enflasyon beklentisi yıllık olarak %69 değişmeye işaret edecek iken Mart ayı için beklenti %3,5 olarak belirtildi.

Şubat ayında mevcut enflasyon 4,53 olarak açıklanmıştı. Beklentiler ise 2,7 olurken açıklanırken 4,53'lük beklenti enflasyon tahminlerinin de yukarı çekilmesine mahal verdi. 2024 yılı sonu ile alakalı olarak belirlenen enflasyon %44 Olarak şekillendi.





EMEKLİ ZAMMI NASIL HESAPLANACAK?

Emekli ve memur maaş zam oranı enflasyon rakamları 6 aylık verilerinin belirlenmesi ile taban zam oranı açıklanmış oluyor. 6 Aylık enflasyon verisinanma enflasyon ile birlikte emekli ve memur şimdiden 8,91 oranında zam almayı hak etti. Geriye kalan Mart Nisan Mayıs ve Haziran aylarının enflasyon verilerinin açıklanması da maaş zamlarını oluşturacak. Mart ayı enflasyon verileri 3 Nisan çarşamba günü TÜİK tarafından belirlenecek