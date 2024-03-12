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Mart ayında maaş alacaklar yaşadı: Yüzde 70 zamma imzalar atıldı

Ülke geneli zam belirleme toplantıları devam ediyor. Son açıklanan zam da ise oran yüzde 70 olarak belirtildi.

Yayın Tarihi: 12.03.2024 13:20
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 13:20
Mart ayında maaş alacaklar yaşadı: Yüzde 70 zamma imzalar atıldı

Yeni maaş zamları ile alakalı düzenlenen toplu iş görüşmeleri neticeleri kamuoyuna sunulmaya devam ediyor. 2023 yılı sonunda asgari ücrete yüzde 49,11'lik yapılan zam, özel sektör, kamu kurum ve kuruluşların taban zam oranı olarak uygulanıyor. Özel sektör çalışanları için zamlar, iş verenin insiyatifinde açıklanırken, son zamanlarda belediye maaş görüşmeleri ve neticeleri de dikkat çekiyor. Seçim senesi olması sebebiyle, personeline kallavi zam açıklamaları devam ediyor. 31 Mart yerel seçimler öncesinde koltuk garantilemek isteyen kimi belediye başkanları, çalışanını enflasyon karşısında ezdirmemek adına yüksek zam oranı için sendikalar ile imza atıyor. Düzenlenen iş görüşmeleri neticeleri de sosyal medya hesaplarından kamuoyuna sunuluyor.

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BELEDİYE ZAMMI TOPLANTILARI

Sene içerisinde gerek kadrolu gerekse de taşeron olarak çalışan personele yönelik belediye yetkilileri tarafından zam görüşmeleri yapılıyor. Sendikalar çalışan için en yüksek tutardan toplantıya giriş yaparken, olası orta yolda ek protokoller imzalanıyor. Asgari ücretin 17.002 TL olarak ödendiği şu günlerde belediyelerde en düşük maaş aylık 22 bin lira ile 27 bin lira arasında değişkenlik gösteriyor. Belediye zamları ile alakalı belediye yetkilileri ile sendikalar arasında düzenlenen iş görüşmesinde atılan imzalar, müjde mahiyetinde çalışana sunuluyor.

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son olarak Kayseri'den toplu iş sözleşmesi açıklaması yapıldı. Tomarza Belediyesi ile hizmet işi Sendikası arasında düzenlenen toplu iş görüşmesi neticesinde imzalanan ek protokol kapsamında belediye çalışanlarının maaşlarına yapılan zam oranı şekillendi. Toplantı sonrasında düzenlenen törenle duyurulan Tomarza Belediyesi çalışanlarına zam oranı %70 olarak açıklandı. Düzenlenen törene Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin belediye yetkilileri ve sendika yetkilileri yoğun ilgi gösterirken Başkan Şahin yaptığı açıklama sonrasında ayakta alkışlandı.

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Mart ayında maaş alacaklar yaşadı: Yüzde 70 zamma imzalar atıldı

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