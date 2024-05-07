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Mayıs ayında getiri hortladı! 75.000 TL'niz olsun yeter

Mayıs 2024, yatırımcılar için heyecan verici bir ay! Enflasyonun yükseldiği bu dönemde, bankalar mevduat faiz oranlarını yükselterek, müşterilerine birikimlerini enflasyona karşı koruma ve ek kazanç sağlama imkanı sunuyor.

Yayın Tarihi: 07.05.2024 14:09
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 14:09
Mayıs ayında getiri hortladı! 75.000 TL'niz olsun yeter

Mayıs 2024, yatırımcılar için heyecan verici bir ay! Enflasyonun yükseldiği bu dönemde, bankalar mevduat faiz oranlarını yükselterek, müşterilerine birikimlerini enflasyona karşı koruma ve ek kazanç sağlama imkanı sunuyor.  Kıyıda köşede ne kadar yatırımınız olursa olsun, bankalar belli başlı gün sayısına belli başlı oranlar sunuyor. Özellikle 75.000 TL'lik bir birikimi 92 günlük vade süresi için değerlendirmek isteyenler için farklı bankaların sunduğu oranlar ve olası getiriler dikkat çekici duruyor.

TL

MEVDUATLARDA YÜKSELİŞ

 Ocak ayı itibari ile düşüşe geçen mevduat faizleri, son 2 ay TCMB kararları akabinde tekrardan yükseliş eğilimine geçerken, bu kapsamda yüzde 60'a varan faizler vatandaşı cezbedebiliyor. Son aylarda, mevduat faiz oranlarında yaşanan rekabet, yatırımcılara çeşitli fırsatlar sunuyor. Farklı bankaların oranlarını karşılaştırarak, birikimlerini en iyi şekilde değerlendirmek ve finansal hedeflerine ulaşmak için en uygun mevduat hesaplarını seçmek mümkün. Son ayların mevduat fazilerinde kazanan bankası Odeabank olarak bilinirken, verdiği yüzde 58,5 faiz ile müşteriyi cezbediyor. 

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ODEABANK MEVDUAT HESABI FAİZİ

Odea, Yeni Vadeli Mevduat Hesap ile %58 gibi yüksek bir faiz oranı sunarken, bu kapsamda diğer bankalardan bir adım önde seyrediyor. Kıyıda köşede 75.000 TL birikimi olan birey için 92 günlük vadenin seçilmesi durumunda getiri oranı yüzde 58 olarak çaıklanırken, 3 ayda 10 bin liranın üzerinde kazanç imkanı sağlanıyor. Ek kazanç sağlama konusunda en üst sıralarda yer alan bu kazanç, yatırımında enflasyon karşısında ezilmemesini sağlıyor. 

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