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Meclis’e ulaştı Emekliye kurbanlık aldıracak tutarda bayram ikramiyesi gelebilir

Bayrama sayılı bir vakit kala emekli ikramiyeleri konusunda serzenişler devam ediyor. Sadece çerez parası yorumları emekli ikramiyesi ile alakalı yapılırken, emekli ikramiyesinin 15.000 TL olabileceği konuşuluyor.

Yayın Tarihi: 30.05.2024 15:38
Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 15:38
Meclis’e ulaştı Emekliye kurbanlık aldıracak tutarda bayram ikramiyesi gelebilir

Bayrama sayılı bir vakit kala emekli ikramiyeleri konusunda serzenişler devam ediyor. Sadece çerez parası yorumları emekli ikramiyesi ile alakalı yapılırken, emekli ikramiyesinin 15.000 TL olabileceği konuşuluyor.

Emekliler Kurban Bayramı öncesinde heyecanla 3 bin liralık ikramiye ödemelerini bekliyor. Mecliste gündeme gelen ikramiye artışı ile alakalı gelişmeler emekliyi heveslendireceğe benziyor.

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KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ ARTACAK MI?

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, 3 bin liralık Kurban Bayramı ikramiyesinin yetersiz olduğunu dile getirdi. İlk 2018 senesinde başlayan ve ilk 850 olarak ödenen bayram ikramiyelerinin geçtiğimiz seneye kadar 2 bin lira ödenirken, 2024 yılı içinde 3 bin lira olarak ödenmesine karar verildi. O dönem 850 TL rakamıyla istediklerini alabildiklerini belirten uzman isim, şu anki 3 bin liranın sadece şeker çay alımına yeteceğini belirtti.

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İsa Karakaş'ın son dakika olarak yaptığı açıklamasında Meclis’e emekli ikramiyesi olarak 15 bin lira teklif edildiği belirtildi. Bahsi geçen tutarın da emeklinin Kurban Bayramını geçirmesi adına yeterli olmadığını belirten isim, sadece ufak bir kurbanlık alımını sağlayabileceğini sözlerine ekledi.

Muhalefetin de desteğiyle sunulan bu teklifin hükümet tarafından kabul edilip edilmeyeceği konusu merak ediliyor. Emeklilerin bu bayram daha cömert ikramiyelerle buluşma ihtimalinin yüksek olduğunu belirten isim, en net kararın hükümet tarafından verileceğini belirtti. .

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