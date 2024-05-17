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Meclis süzgecinden geçti! Emekliye 5.000 TL anneye de 4.000 TL ödenecek

Ülkemizde emekliye sağlanması planlanan destekler ile alakalı gün gün kamuoyuna yeni açıklamalar yapılmaya devam ederken, kadınlara da artı bir çok avantaj sağlayacak destek ödemesi yapılabiliyor.

Yayın Tarihi: 17.05.2024 13:48
Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 13:48
Meclis süzgecinden geçti! Emekliye 5.000 TL anneye de 4.000 TL ödenecek

Ülkemizde emekliye sağlanması planlanan destekler ile alakalı gün gün kamuoyuna yeni açıklamalar yapılmaya devam ederken, kadınlara da artı bir çok avantaj sağlayacak destek ödemesi yapılabiliyor. Sosyal devlet olma ülküsü ile yola çıkan ülkemizde belli şartları sağlayan bireylere bir çok destek sağlanabiliyor. Söz konusu desteklerin yanısıra belediyeler tarafından da ardı arkası kesilmeyen açıklamalar gelmeye devam ediyor. Belediyelerin belli kesimlere sağlayacakları destekler ile alakalı gelişmeler belediye meclislerinde görüşülürken onay alması durumunda kamuoyuna bilgilendirme paylaşımları yapılıyor.

Yeni bir seçim desteği de Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından duyurulmuş bulunuyor. Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi, Mayıs ayı toplantısında, Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun önerisiyle, emeklilere ve yeni doğum yapmış annelere maddi destek sağlama kararını oy çokluğu ile kabul etti. Bilindiği üzere bu destek, seçim vaadi olarak sunulmuştu. Bum kapsamda belli başlı şartları taşıyan emekli ve annelere her sene belirlenen tutarlarda destek sağlanacak.

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EMEKLİLERE 5 BİN LİRA DESTEK

Emeklilere yönelik başlatılan destek programı, 5 bin TL maddi yardımı kapsıyor. Ancak, bu yardımın alınabilmesi için bazı şartlar bulunuyor. Son 6 içerisinde ikametinin Denizli de bulunması, aylık emekli maaşının en düşük emekli maaşı tutarı olan 10.000 TL ve altında olması şartları ile birlikte, Vergi mükellefiyeti olmaması durumu le birlikte üzerine tapu kaydının bulunmaması gerekiyor. Bankada 100 bin TL’den fazla yatırımı olmayan emeklinin faydalanacağı be destek şartları arasında 1 Nisan itibari ile 60 yaşın altında olunmaması şartı da bulunuyor.

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Emeklilere sağlanacak desteğin yanı sıra yeni doğum yapan annelere de belli şartları taşımaları durumunda destek sağlanacak. Hane geliri tek asgari ücreti aşmayan, tapuda kaydı bulunmayan, sosyal uyum yardımı almayan kişilere sağlanacak destekte, 1 Nisan ve sonrasında doğum yapma şartı da bulunuyor. Söz konusu destek tutarı ise 4 bin lira olarak şekillenmiş bulunuyor.

 Denizli halkına önemli maddi destekler sağlayacak ve yaşam kalitesini artıracak nitelikte bulunan bu destekler, belirleyici şartların zorluğu ile sosyal medyada çok konuşulurken, özellikle de üzerine tapu olunmaması şartı, bankadaki para şartı da hak sahibi olma konusunu zora sokacağa benziyor.

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