Meclis'te onaylandı! emekliye 500 TL destek: Her ay verilecek

Her sene emekliye yönelik ikramiye ve destek ödemeleri açıklamaları belediyeler tarafından açıklanmaya devam ediyor. Emekli maaşlarına yüzde 49.25'lik zam akabinde en dşük emekli maaşının 10.000 TL'ye yükseltildiği açıklanmıştı. Tek emekli maaşı ile geçinen emekli, dar gelirli kesim içine dahil olmaya başladı. Bu kapsamda hükümet tarafından emekliye ek zam değil de belli kesim emekliye sosyal destek çalışmalarının başlayacağı açıklanırken, belediyeler, kendi sınırları içerisinde yaşayan emekliye desteklerini de gün gün açıklamaya DEVAM ediyor. Emekliye sunulan destekler konusunda sürekli olarak güncelleme yapan ve emekli belediyesi olarak anılan Mezitli Belediyesi tarafından son dakika yeni bir destek açıklandı.





MEZİTLİ BELEDİYESİ ZAM

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan tarafından emeklilere yeni bir destek ödemesi yapılacağı belirtildi. Emeklilere verilen destekleri bir adım daha ileriye Taşıyan Neşet Tarhan, Cumhuriyetimizin 100. Yılı sebebiyle Ekim ayında ilçede yaşayan tüm emeklilere 1000 TL yardım ödemesi imzasını atmıştı. Seçim öncesinde yapılan son dakika açıklamada ise 65 yaş üstü ve 18.000 TL'den az emekli maaşı alan Mezitli sınırları içerisinde yaşayan emeklilere her ay ₺500 maddi destek yapılacağı belirtildi.

BELEDİYE MECLİSİNDE ZAM AÇIKLAMASI

Belediye Meclis toplantısı akabinde yapılan açıklama vatandaş tarafından alkışlarla karşılandı. Tarhan açıklamasında, Mart ayının son belediye toplantısında emeklilere yönelik önemli kararlar aldıklarını belirtti. Belediyenin tüm imkanlarının zorlandığı ve alınan kararlar doğrultusunda 2024 senesi boyunca 65 yaş üstü bütün vatandaşlara 500 TL yardım yapılacağı belirtilirken, emeklinin 18.000 TL'den az maaş alma şartı olduğu belirtildi.





Daha öncesinde otizmi SMA, Lösemi, Down sendromu gibi hastalıklarla mücadele eden bireylere özel de maddi destekler sağladıklarını açıklayan Tarhan, bu destek uygulamalarının diğer belediyelere de örnek teşkil etmesi gerekliliğini belirtti. Imkanlar doğrultusunda yeni destekler için harekete geçeceklerini de belirten Tarhan, belediyeciliğin yeni bir döneme girdiğini ve Çağdaş belediyeciliğin en güzel örneğini verdiklerini sözlerine ekledi