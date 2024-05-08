Memura emekliye ballı kaymaklı zam geliyor! Temmuz ayında maaşlar bu kadar olacak

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), Nisan ayı enflasyon istatistikleri yayımlandı. Memur ve emeklilerin maaşlarına da yansıtılacak olan zam oranı da bu verilerle birlikte belirlenmiş oldu.

SGK ile Bağ-Kur emeklilerinin alacakları zam oranının yüzde 18,72 şeklinde belirlendiği görüldü. TÜİK, nisan ayındaki enflasyon artış miktarını aylık yüzde 3,18 şeklinde hesaplarken, emekliler için Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarındaki enflasyon farkı hesaplandığında toplamda yüzde 18,72 artış elde edildi.





Memurlar ve emekli memurlar yüzde 13,56 oranında maaş artışına hak kazandı. Bu yılın ilk altı ayında toplu sözleşme çerçevesinde yüzde 15 oranında artış sağlandı. Bu artış Nisan ayından itibaren hesaplanan enflasyon farkı dahil %13,56'ya denk geliyor.

Memurlar ve emekli memurlar, toplu iş sözleşmeleri kapsamında yılın ikinci yarısında yüzde 10 oranında maaş artışı hakkına sahip oluyor. Bu artış enflasyonla birlikte değerlendirilerek maaşınıza yansıtılacaktır.