Bist 100
10.247,75 0%
DOLAR
32,3 0,12%
EURO
34,88 0,15%
ALTIN
2.384,96 0,15%

Memura emekliye ballı kaymaklı zam geliyor! Temmuz ayında maaşlar bu kadar olacak

TÜİK tarafından memur ve emeklilerin maaş artış oranını belirleyen Nisan ayı enflasyon oranını açıklandı.

Yayın Tarihi: 08.05.2024 23:17
Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 23:17
Memura emekliye ballı kaymaklı zam geliyor! Temmuz ayında maaşlar bu kadar olacak

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), Nisan ayı enflasyon istatistikleri yayımlandı. Memur ve emeklilerin maaşlarına da yansıtılacak olan zam oranı da bu verilerle birlikte belirlenmiş oldu.

SGK ile Bağ-Kur emeklilerinin alacakları zam oranının yüzde 18,72 şeklinde belirlendiği görüldü. TÜİK, nisan ayındaki enflasyon artış miktarını aylık yüzde 3,18 şeklinde hesaplarken, emekliler için Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarındaki enflasyon farkı hesaplandığında toplamda yüzde 18,72 artış elde edildi.

Memura emekliye ballı kaymaklı zam geliyor

Memurlar ve emekli memurlar yüzde 13,56 oranında maaş artışına hak kazandı. Bu yılın ilk altı ayında toplu sözleşme çerçevesinde yüzde 15 oranında artış sağlandı. Bu artış Nisan ayından itibaren hesaplanan enflasyon farkı dahil %13,56'ya denk geliyor.

Memurlar ve emekli memurlar, toplu iş sözleşmeleri kapsamında yılın ikinci yarısında yüzde 10 oranında maaş artışı hakkına sahip oluyor. Bu artış enflasyonla birlikte değerlendirilerek maaşınıza yansıtılacaktır.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye bir sene süresince destek! Karar verildi: Artık ücretsiz yapılabilecek

Hemen kontrol edin! Kaydı olana tamı tamına 14.000 TL nakit ödeme!

Emekli maaş zammı için erken tarih ortaya çıktı! Refah payı gümbür gümbür geliyor

Kiracılara az önce duyuruldu! Artık en az bu kadar yapılabilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
IBAN'dan para gönderen dikkat: 'Açıklamaya bunu yazın' Yoksa Masak devreye giriyor
2
3 bin lira emekli ikramiyesine, 2 bin lira ek ikramiye hesaplara 2 Nisan'dan önce aktarılacak
3
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
4
İş Bankası promosyonu rekora doymuyor! Mayıs ayına özel tutar 28.000 TL'ye çıktı
5
15 Nisan'da fark attıran promosyon ödemeleri başladı! Garanti Bankası 21.000 TL açıkladı
6
Promosyon müjdesinin devi Akbank'tan geldi! 35.500 TL açıklama yapıldı
7
Akbank füze bağladı! Mart bitmeden 37.100 TL promosyon ödüyor

Borcu olan başvuruya koşuyor! Akbank'tan borç sıfırlayan düşük faizli kredi kampanyası!

Memura emekliye ballı kaymaklı zam geliyor! Temmuz ayında maaşlar bu kadar olacak

Memur olmak için KPSS 50 puan yeter! Başvuru ekranı resmen açıldı

Hemen kontrol edin! Kaydı olana tamı tamına 14.000 TL nakit ödeme!

Acil nakit arayan emekliye 14.000 TL'lik cansuyu! İki şartla hemen hesapta

Milyonlarca emeklinin yeni maaşı belli oldu! 10.000-12.000 TL maaş alanlar dikkat!

Emekliye bir sene süresince destek! Karar verildi: Artık ücretsiz yapılabilecek

Eski yeni emekliye tek sefere mahsus 7500 TL! Bu şarta göre ödenecek

Emekli maaş zammı için erken tarih ortaya çıktı! Refah payı gümbür gümbür geliyor

Memur ve emeklilerin maaş tablosu değişti! Kritik zam oranı resmen belli oldu

Bir değil 4 zam birden geliyor! O tarihte ceplerde para kalmayacak

Kiracılara az önce duyuruldu! Artık en az bu kadar yapılabilecek