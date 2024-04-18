Merkez Bankası rezervleri yükselişte: 5 Nisan haftasında artış kaydedildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) haftalık para ve banka istatistikleri, rezervlerde önemli bir artışı ortaya koydu. Buna göre, 5 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 445 milyon dolarlık bir artışla 70 milyar 193 milyon dolara yükseldi. Önceki hafta bu rakam 68 milyar 748 milyon dolardı.

Ayrıca, altın rezervleri de 2 milyar 300 milyon dolarlık bir yükseliş kaydederek 54 milyar 378 milyon dolardan 56 milyar 678 milyon dolara çıktı.

Bu gelişmelerin ardından Merkez Bankası'nın toplam rezervleri de 5 Nisan haftasında bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 745 milyon dolar artarak 123 milyar 126 milyon dolardan 126 milyar 871 milyon dolara yükseldi. Bu yükseliş, ekonomik göstergeler açısından olumlu bir tablo çizdiği şeklinde yorumlandı