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Merkez Bankası tahminine göre dolar yıl sonunda 40,5344 TL olacak

Merkez Bankası'nın Mart ayı anket sonuçlarına göre: Yıl sonu dolar kuru beklentisi 40,53 TL olarak gerçekleşti. Bu, bir önceki ankete göre 53 kuruşluk bir artış anlamına geliyor.

Yayın Tarihi: 15.03.2024 12:17
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 12:17
Merkez Bankası tahminine göre dolar yıl sonunda 40,5344 TL olacak

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 70 katılımcının Mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını açıkladı. Yapılan ankete göre, doların yıl sonundaki tahmini 40,5344 TL olarak belirlendi.

Mart ayı verilerine göre, geçen ay %3,17 olan TÜFE artış beklentisi %3,43'e yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE artış beklentisi ise %42,96'dan %44,19'a çıktı. Ancak 12 ay ve 24 ay sonrası için TÜFE artış beklentilerinde düşüş yaşandı.

Ankete katılanlar arasında yapılan değerlendirmeye göre, doların 12 ay sonrasındaki beklentisi ise 41,1543'ten 42,7890'a yükseldi. Ayrıca, bir önceki anket döneminde 34,6 milyar dolar olarak tahmin edilen yıl sonu cari işlem açığı beklentisi, bu dönemde 33,3 milyar dolara kadar düştü. Gelecek yıl için ise cari işlem açığı beklentisi 31,8 milyar dolar olarak öngörüldü.

Cari yıl için Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi %3,3 olarak belirlenirken, gelecek yıl için bu rakam %3,8 olarak sabit kaldı. Merkez Bankası'nın politika faizine ilişkin cari ay sonu beklentisi %45 iken, 3 ay sonrası için %46,85 olarak tahmin edildi. 12 ay sonrası için ise politika faiz beklentisi %36,62'den %36,96'ya yükseldi.

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