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Migros tuvalet kağıdı şenliği! 16'lı 12'li tuvalet kağıdı fiyatı çift haneye kadar düştü

Tuvalet kağıdı indirimi deyince akla ilk gelen zincir market olan Migros tarafından geçtiğimiz gün başlayan tuvalet kağıdı şenliği, indirimin daniskası geldi dedirtti.

Yayın Tarihi: 18.04.2024 20:16
Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 20:16
Migros tuvalet kağıdı şenliği! 16'lı 12'li tuvalet kağıdı fiyatı çift haneye kadar düştü

Son 2 senedir temel hijyen ihtiyaçlarından olan tuvalet kağıdı fiyatlarında kat be kat artış gözlemlenmekte. Pandemi dönemi akabinde artan hijyen ihtiyacı talebi artırınca fiyatlarda da mevcut artışlar gözlemlenmişti. Markalar tuvalet kağıdı fiyatlarının üretim maliyetli amaçlı artış gösterdiğini belirletirken, marketlerde bu açıklamaya inat neredeyse zararına ürünleri raflara koymaya devam ediyor. Tuvalet kağıdı indirimi deyince akla ilk gelen zincir market olan Migros tarafından geçtiğimiz gün başlayan tuvalet kağıdı şenliği, indirimin daniskası geldi dedirtti. sadece 1 hafta sürecek olan ve stoklarda bitmesi ile son bulacak olan kampanyada fiyatlar görenler çifter çifter almaya başladı.

Migros stokları şimdiden eriten kampanya da hane stoku tükenen vatandaş da soluğu zincir market devinde almaya devam ediyor. Peki Migros tuvalet kağıdı fiyatları ne kadar?

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MİGROSTA TUVALET KAĞIDI İNDİRİMİ

Özellikle de yeni yıl akabinde tüm ürün ve hizmetlere yapılan zamlar öncesinde Temmuz ayında KDV oranlarının değiştirilmesi en çok tuvalet kağıdı fiyatlarını etkilemişe benziyor. Zamlar sebebiyle alım gücü düşen vatandaş indirimli katalog araştırmasını hafta hafta düzenli yapmaya devam ediyor. 18 Nisan'da başlayan Migros tuvalet kağıdı indirim kampanyasının 26 Nisan'da biteceği de belirtilmiş bulunuyor.

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Migros tarafından sunulan indirim kampanyasında yüzde 38'e varan indirimler ile tuvalet kağıdı fiyatlarında 50- 120 TL arasında düşüş gözler önüne seriliyor. Papia Biocare 12'li tuvalet kağıdı 179 TL olan güncel fiyatı 99 TL olarak revize edilirken, indirim oranı ise yüzde 44'e ulaşmış bulunuyor. Öte yandan seç al kampanyası ile birlikte seçili ürünlerde de büyük indirim sunuluyor. SOLO Bambu katkılı 16'lı tuvalet kağıdımın fiyatı ise 158.90 TL'den 86 TL'ye kadar düşüyor.

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Migros tuvalet kağıdı şenliği! 16'lı 12'li tuvalet kağıdı fiyatı çift haneye kadar düştü

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