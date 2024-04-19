Millet patır patır araba alıyor! 334 Bin TL’si olan anahtarı kapacak

Türkiye'deki otomobil fiyatları, birçok insan için büyük bir ekonomik zorluk teşkil ediyor. Yeni otomobillerin fiyatları, pek çok kişinin bütçesini aşıyor. Bu nedenle, piyasadaki en uygun fiyatlı sıfır kilometre otomobil seçenekleri titizlikle inceleniyor. Uygun fiyatlı ve esnek ödeme seçenekleriyle yeni bir araç sahibi olmak mümkün olabiliyor, ancak bu, belirli şartların karşılanmasını gerektiriyor.

ÖTV indirimleri, araç fiyatlarının artmasıyla birlikte büyük bir ilgi görmeye başladı. ÖTV'den muafiyet hakkına sahip bireyler, bu avantajı kullanarak uygun maliyetlerle yeni otomobiller edinmeye yöneliyorlar. 2024 yılında piyasaya sürülen otomobillerin neredeyse yarısına yakını, ÖTV indirimi sayesinde satılmış durumda.





ÖTV İndirimi Sonrası Araç Satışları Yükseldi

ÖTV indiriminden faydalanabilmek için belirli kriterlerin karşılanması gerekiyor. Bu özel hak, yüzde 90 ve üzeri engelli vatandaşlara tanınmakta. Engelli çocuğu olan aileler de bu haktan çocukları adına faydalanabiliyorlar. Bu durum, yeni otomobil alımlarında ÖTV ödemeden, araç fiyatlarında yaklaşık yüzde 40'a varan bir indirim elde etmeyi mümkün kılıyor.

ÖTV indirimiyle alınan araçlar için devlet, bu teşvikin amacına uygun kullanılmasını sağlamak adına 5 yıl süresince satış yapılmasını sınırlıyor. Bu süre zarfında, devletin sağladığı ÖTV indirimini geri talep etmemesi için, araçların satışı önerilmiyor. Ancak bu, kesin bir yasak olarak uygulanmıyor. Araç sahipleri, isterlerse 5 yıl tamamlanmadan önce araçlarını satabilirler; fakat bu durumda, henüz süre dolmadan yapılan satışlarda, devletten alınan ÖTV muafiyeti geri ödenmelidir.





Renault Megane Sedan ÖTV Kampanyasına Dahil Oldu

Renault Megane Sedan için ÖTV indirimiyle harika bir kampanya sunuluyor! Normalde 1.182.000 TL liste fiyatı olan bu model, ÖTV indirimi uygulandığında 634.000 TL'ye düşüyor. Ayrıca, araç kredisi seçeneği de mevcut. 334.000 TL peşinat ödeyen müşteriler, geri kalan miktarı araç kredisini kullanarak ödeyebilirler. 48 ay vade ile bu kredi taksitlendirilebilir ve böylece 334.000 TL peşinatla 2024 model Renault Megane Sedan'a kolayca sahip olabilirsiniz.