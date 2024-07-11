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Milli Emlak’tan 208.000 TL’ye keşfedilmemiş hazine: ilk giden bu fiyattan kapacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı ilerleyişini sürdüren Milli Emlak bu konuda her bireyin faydalanabileceği ce ucuza konut olunacak fırsatları da sunuyor. Arsa ya da arazilerde satışa koyulurken, birey ya yatırım yapmak ya da evini inşa etmek adına başvurusunu tamamlayabiliyor.

Yayın Tarihi: 11.07.2024 09:47
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 09:47
Milli Emlak’tan 208.000 TL’ye keşfedilmemiş hazine: ilk giden bu fiyattan kapacak

Günümüz ekonomik koşulları olumsuzluğunu seyrettirmeye devam ediyor. Hal bu iken konut fiyatlarındaki artış akabinde konut kredilerinde yaşanan tavan yükseliş konut sahibi olunmasının hayalini suya düşürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı ilerleyişini sürdüren Milli Emlak bu konuda her bireyin faydalanabileceği ce ucuza konut olunacak fırsatları da sunuyor. Arsa ya da arazilerde satışa koyulurken, birey ya yatırım yapmak ya da evini inşa etmek adına başvurusunu tamamlayabiliyor. Milli Emlak'ın sunduğu fırsatlar, bu hayali gerçeğe dönüştürebilmek için adeta birer kurtarıcı görevi görüyor.

Milli Emlak, gün gün ülke genelinde yer alan hazineye ait arsaları satarken, hobi bahçe, fındık bahçeleri, lojman gibi kuruluşları da uygun fiyata sahiplendirebiliyor. Özelikle de dar ve orta gelirli kesmi ev sahibi yapmak adına bir çok program düzenleniyor. Milli Emlak tarafından satışa koyulan hazine arsalarını satın alan kişiye özel olarak da bazı destekler sağlanıyor. Taksitli ödeme seçeneği, emlak vergisi muafiyeti ve konut edinme desteği gibi imkanlar, sağlanırken, KDV’siz ödeme ve peşin alımlarda da yüzde 20 indirim imkanı sağlanıyor. Böylece, birçok kişi için ulaşılması zor olan gayrimenkul sahibi olma hayali, gerçeğe dönüşebiliyor.

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Öte yandan, Milli Emlak'ın sunduğu konutlar da sadece konut edinmek şsteyen değil, yatırım yapmak isteyen her bireyi yakından ilgilendiriyor. Milli Emlak resmi internet sitesinde ihaleye çıkacak olan her taşınmaz ile alakalı tüm detaylar belirtiliyor. Belirlenen ihale öncesinde başvuru yapma şartı mevcut iken ihalenin tarih ve saat bilgisine de bu sayede ulaşılabiliyor.

Bu kapsamda yeni bir ihale ile alakalı detaylar da Milli Emlak ‘tan dikkat çekici bir şeklde takip edilmektedir. "Tahmin Edilen İhale Bedeli" ifadesi ihaleye çıkarılan mal veya hizmetin yaklaşık değerini belirtir ve bu durumda ₺208.282,00 olarak belirlenmiştir. "Teminat Bedeli" ise ihaleye katılmak için ödenmesi gereken garanti miktarını ifade eder ve bu durumda ₺62.484,60 olarak belirlenmiştir. "Uygun Yüzölçümü" ihale konusu alanın büyüklüğünü belirtir ve 595,09 m² olarak belirlenmiştir. "İhale Tarihi" 24 Temmuz 2024 olarak belirlenmiş olup, "İhale Saati" ise 16:00 olarak belirlenmiştir. İhale yapılacak yer Balıkesir'dir. İletişim Adresi olarak https://balikesir.csb.gov.tr/ web sitesi verilmiştir. Telefon numarası ise (266) 312 31 02 olarak belirlenmiştir."

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Milli Emlak’tan 208.000 TL’ye keşfedilmemiş hazine: ilk giden bu fiyattan kapacak

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