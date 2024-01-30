Milyonlarca bankkart kullanıcısına son uyarı! O ödemeler yarın 23.59'da sona erecek

Ziraat Bankası kendi kartı olan Bankkart'ı avantajlı hale getirmek için başlattığı kampanyasında belirlenen şartı sağlayan müşterisine geri ödeme imkanı sağlıyor.

Milyonlarca bankkart kullanıcısına son uyarı! O ödemeler yarın 23.59'da sona erecek
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Bankalar tarafından özellikle de şu son dönemlerde ihtiyacı artan vatandaşa yönelik destek açıklamaları yapılıyor. Bankalar düzenledikleri kampanyaları ile bunu sağlıyor. Kredi kampanyaları yakından takip edilirken, ürün ve hizmet satın alımı karşılığında yapılan geri iade ödemeleri de dikkat çekiyor. Vatandaş yaptığı alışverişi daha ucuza getirmek için bankaların geri ödeme kampanyalarına dahil olup, avantajlı ödeme fırsatı kazanabiliyor. Ziraat Bankası da müşteri odaklı çözümler sunan kampanyalarını ay ay açıklarken, özellikle de yeni yıl kampanyaları çok dikkat çekiyor. Yeni yılın ilk ayı için son gün uyarsıı yapıldı. Ziraat Bankası kendi kartı olan Bankkart'ı avantajlı hale getirmek için başlattığı kampanyasında belirlenen şartı sağlayan müşterisine geri ödeme imkanı sağlıyor.

ZİRAAT BANKASI BANKKART KAMPANYASI

Geçtiğimiz sene başlatılan ve yıl sonu bitecek olan restoran ve kafelerde geçerli olan geri iade kampanyası ile alakalı olarak Ziraat Bankası uzatma kararı almış ve son katılımın ise 31 Ocak olduğunu belirtmişti. Banka tarafından yapılan son uyarı kapsamında, müşterinin kampanyaya dahil olup harcama yapması durumunda yapılacak olan geri ödeme için son gün deniliyor. Anlaşmalı restoran ve kafelerde yapılacak olan harcamaya, banka geri ödeme veriyor.

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31 Ocak'ta son bulacak olan Ziraat Bankası bankkart kampanyası için katılım zorunluluğu bulunmakta iken Bankkart Mobil veya bankkart.com.tr üzerinden harcama öncesinde başvuru yapmak gerekiyor.

Kampanya ile alakalı yapılan açıklama da 250 TL ve üzeri her harcamanıza 25 TL, toplam 100 TL Bankkart Lira hediye verileceği belirtilirken, kampanyanın son başvuru tarihinin 31 Ocak olduğu da kampanya detaylarında yer alıyor. Ziraat Bankası kampanyası ile alakalı olarak yapılan açıklamada aynı gün içerisinde yapılan alışverişlerin sadece ilkinin geçerli olduğu belirtilirken, 31 Ocak'a kadar bu kapsamda 50 TL'lik ödül hakkı sağlanıyor.

Kampanyaya dahil olan müşteriler yaptığı harcama akabinde kazandığı bankkart lirayı anında hesaplarında görebilecek. Öte yandan Bankkart'ın gerek kredi kartı gerekse de bankamatik kartı özelliği ile harcama yapılabilecğei de belirtilmiş bulunuyor.

Ziraat Bankası geri ödeme kampanyasının geçerli olmadığı kartlar ile alakalı da açıklamasını yaptı. Yapılan açıklama kapsamında Bankkart Başak, Bankkart Business ve Bankkart Ücretsiz kartlarının kampanya dışı olduğu belirtilmiş bulunuyor.

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