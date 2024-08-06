Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

MİT’te yeni dönem başlıyor! KPSS şartı olmadan personel alımı devam ediyor

Ülkemizin en önemli güvenlik kurumları arasında yer alan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) personel alım süreci devam ediyor. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 06.08.2024 10:12
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 10:12
MİT’te yeni dönem başlıyor! KPSS şartı olmadan personel alımı devam ediyor

Ülkemizin en önemli güvenlik kurumları arasında yer alan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) personel alım süreci başladı. Kariyerini güvenlik alanında ilerletmek isteyen kişilerin ilgi odağı olan başvurular ile alakalı detaylar merakla takip ediliyor. mühendislik, dil, teknoloji ve güvenlik gibi birçok personel alımı yapılacağı duyurulurken, KPSS şartsız personel alımı detayları sizlerle.

MİT hangi alanlarda personel alımı yapacak

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından resmi kariyer hesabında 6 farklı kadroda personel alımı yapılacağını duyurdu. Alım yapılacak olan kadrolar ise şu şekilde belirtildi: İstihbarat Uzmanı, Mühendis, Dil Uzmanı, Tekniker, İHA Sistemleri Pilotu, Koruma ve Emniyet Memuru

tl

MİT personel alımı başvuru şartları

MİT, istihbarat alanında etkin bir çalışma yürütmek için yukarıda bahsi geçen kadrolarda genişlemeye gittiklerini ifade ederken, her bir pozisyon için gereken nitelikler de ilan da yer alıyor. Ancak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, belirlenen yaş sınırını aşmamış olmak, ilgili alanda eğitim almış olmak ve yabancı dil bilgisine sahip olmak gibi şartlar genel şartlar arasında yer alıyor.

MİT personel alımı başvurusu nasıl yapılacak?

MİT personel alımı ilanında başvuruların MİT'in resmi internet sitesi üzerinden online olarak yapılacağı belirtildi. Başvuru yapacak adayların, istenen belgeleri eksiksiz olarak sisteme yüklemeleri şartı mevcuttur.

MİT mühendislik alımı için adayların mühendislik alanında, özellikle bilgisayar ve elektronik mühendisliklerinden mezun olmaları gerekliliği konusunda uyarıda bulunurken, son 5 yıl içinde İngilizce dilinde yeterli bir puana sahip olmaları da talep ediliyor. MİT’in uluslararası iletişimdeki yüzü olarak bilinen Dil uzmanı alımı için adayların, 40 yaşını doldurmamış olmaları ve ilgili dil alanında en az dört yıllık bir eğitim almış olmaları şartı aranıyor. 34 yaşını doldurmamış olan, Bilgisayar programcılığı ve elektronik teknolojisi gibi alanlarda eğitim almış adaylar tekniker alımları için başvuru yapabiliyor. Başvurular, MİT’in resmi kariyer sayfası üzerinden gerçekleştirilirken adaylar, kendilerine uygun pozisyonlar için gerekli belgelerle birlikte başvuru yapabilecekler.

İLGİLİ HABERLER

İlk- Orta eğitim öğrencilerine 2024- 2025 yılı MEB müjdesi! Özel- düz- imamhatip okullarından sonra yeni bir program başlatılacak

En az 35.000 TL maaşla 1999 yılı sonrası doğanlara müjde! THY yeni adaylarını arıyor

Kamu bankasından 7 Eylül müjdesi! Seç beğen al - Her birinde 8.500 TL Bankkart'a tanımlanıyor!

O emekli hemen IBAN'a baksın! Hesaplara 2.100 TL ödeme yapıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
IBAN'dan para gönderen dikkat: 'Açıklamaya bunu yazın' Yoksa Masak devreye giriyor
2
Duyduk duymadık demeyin 219 TL’den 79 TL’ye düştü! 4 Ağustos'a kadar devam edecek.
3
3 bin lira emekli ikramiyesine, 2 bin lira ek ikramiye hesaplara 2 Nisan'dan önce aktarılacak
4
ÖTV ve MTV ödeyen araç sahiplerine duyuru! 146.000 TL geri iade alacaksınız
5
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
6
İş Bankası promosyonu rekora doymuyor! Mayıs ayına özel tutar 28.000 TL'ye çıktı
7
15 Nisan'da fark attıran promosyon ödemeleri başladı! Garanti Bankası 21.000 TL açıkladı

MİT’te yeni dönem başlıyor! KPSS şartı olmadan personel alımı devam ediyor

O emekli hemen IBAN'a baksın! Hesaplara 2.100 TL ödeme yapıldı

7 Ağustos 2024 günlük burç yorumları! O burçlarda tehlike çanları çalabilir

Yüzleri güldürecek tarihi zam kararı nihayet verildi! Ağustos’ta yüzde 35 zamlı ödenecek

En az 35.000 TL maaşla 1999 yılı sonrası doğanlara müjde! THY yeni adaylarını arıyor

İŞKUR’dan kırmızı alarm! KPSS’siz ve sınavsız direkt personel olunacak kapı aralandı

İlk- Orta eğitim öğrencilerine 2024- 2025 yılı MEB müjdesi! Özel- düz- imamhatip okullarından sonra yeni bir program başlatılacak

Emekliye Ağustos kıyağı: 4A 4B 4C'liye yeni destek paketi! Toplam 4.000 TL iade edilecek

Bitcoin Trump'ı mı bekliyor! Kıyametin yaşandığı BTC'nin fırlayacağı tarih verildi

Alarmınızı sabah 09.00'a kurun! Kadınlara o tarihte BİM'de bayram gelecek!

Araç sahiplerini ilgilendiriyor! 2500 TL geri ödeme yıl sonuna kadar yapılıyor

Kamu bankasından 7 Eylül müjdesi! Seç beğen al - Her birinde 8.500 TL Bankkart'a tanımlanıyor!