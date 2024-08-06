MİT’te yeni dönem başlıyor! KPSS şartı olmadan personel alımı devam ediyor

Ülkemizin en önemli güvenlik kurumları arasında yer alan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) personel alım süreci başladı. Kariyerini güvenlik alanında ilerletmek isteyen kişilerin ilgi odağı olan başvurular ile alakalı detaylar merakla takip ediliyor. mühendislik, dil, teknoloji ve güvenlik gibi birçok personel alımı yapılacağı duyurulurken, KPSS şartsız personel alımı detayları sizlerle.

MİT hangi alanlarda personel alımı yapacak

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından resmi kariyer hesabında 6 farklı kadroda personel alımı yapılacağını duyurdu. Alım yapılacak olan kadrolar ise şu şekilde belirtildi: İstihbarat Uzmanı, Mühendis, Dil Uzmanı, Tekniker, İHA Sistemleri Pilotu, Koruma ve Emniyet Memuru





MİT personel alımı başvuru şartları

MİT, istihbarat alanında etkin bir çalışma yürütmek için yukarıda bahsi geçen kadrolarda genişlemeye gittiklerini ifade ederken, her bir pozisyon için gereken nitelikler de ilan da yer alıyor. Ancak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, belirlenen yaş sınırını aşmamış olmak, ilgili alanda eğitim almış olmak ve yabancı dil bilgisine sahip olmak gibi şartlar genel şartlar arasında yer alıyor.

MİT personel alımı başvurusu nasıl yapılacak?

MİT personel alımı ilanında başvuruların MİT'in resmi internet sitesi üzerinden online olarak yapılacağı belirtildi. Başvuru yapacak adayların, istenen belgeleri eksiksiz olarak sisteme yüklemeleri şartı mevcuttur.

MİT mühendislik alımı için adayların mühendislik alanında, özellikle bilgisayar ve elektronik mühendisliklerinden mezun olmaları gerekliliği konusunda uyarıda bulunurken, son 5 yıl içinde İngilizce dilinde yeterli bir puana sahip olmaları da talep ediliyor. MİT’in uluslararası iletişimdeki yüzü olarak bilinen Dil uzmanı alımı için adayların, 40 yaşını doldurmamış olmaları ve ilgili dil alanında en az dört yıllık bir eğitim almış olmaları şartı aranıyor. 34 yaşını doldurmamış olan, Bilgisayar programcılığı ve elektronik teknolojisi gibi alanlarda eğitim almış adaylar tekniker alımları için başvuru yapabiliyor. Başvurular, MİT’in resmi kariyer sayfası üzerinden gerçekleştirilirken adaylar, kendilerine uygun pozisyonlar için gerekli belgelerle birlikte başvuru yapabilecekler.