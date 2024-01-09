MTV ödemesi için hemen sıraya gireceksiniz! O işlem bedavaya geliyor

Trafiğe çıkmak için zorunlu ödemelerden olan MTV vergisi ilk taksidi ödemeleri başladı. MTV ödemeleri Ocak ve Temmuz olmak üzere senede iki kere gerçekleştiriliyor. MTV ödemeleri ilk taksidi yeni senenin OCak ayında başlarken geri ödemesi ise Temmuz ayında gerçekleştirilebiliyor. MTV ödemeleri vergi dairesi müdürlüklerinden tamamlanacağı gibi çalıştığınız bankanın ödeme kanalları aracılığı ile de sağlanıyor. Bankalar MTV ödemeleri için her sene kampanyalarını sunuyor. Müşteri çekmek adına geçtiğimiz hafta Garanti Bankası'nın açıkladığı taksitli MTV ödemesine ek olarak Ziraat Bankası'da MTV kampanyasını başlatmış bulunuyor.

GARANTİ BANKASI MTV KAMPANYASI

MTV hizmetlerini sağlayacak olan müşterilerini kazanmak amacıyla bankalar kampanyalarını MTV ayında açıkladı. Kredi kartı özelliği olan kartlarla MTV ödemesi yapılması durumunda, bankalar artuı taksit avantajını sunuyor. Garanti BAnkası tarafından 1 Ocak'ta başlayan kampanya 31 Ocak'a kadaer devam edecekken, ödeme sırasında artı iki taksit imkanı sunulacağı banka tarafından açıklanmış bulunuyor.





Ziraat Bnaksı tarafından başlatılan kampanya kapsamında MTV ödemelerini banka aracılığı ile sağlayan müşteri ek olarak avantajlara sahip olacak. Ocak ayının sınuna kadar süregelecek olan kampanyada o işlem bedavaya sağlanacak. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri için bankalar kolaylıklarını sunmaya devam ediyor. MTV kampanyasını sunan Zİraat Bankası tercih edilebilirlik konusunda kampanyası sayesinde üst sıralara yerleşmiş bulunuyor.

ZİRAAT BANKASI MTV KAMPANYASI

Zİraat Bankası tarafından yapılan açıklamada Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerinde ücretsiz 4 taksit imkanının Şubat ayının başına kadar geçrli olacağı belirtildi. 1 Ocak itibari ile başlayan kampanya 5 Şubat 2024 tarihinde sona erecek. Ziraat Bnakası ödeme araçları aracılığı ile ya da www.gib.gov.tr (https://ivd.gib.gov.tr, https://intvrg.gib.gov.tr) sitesinden yapılacak olan MTV ödemelerinin anında taksitlendirileceği bilgisi verildi.

Bankkart'ın kredi kartı özelliği ile bu imkan sağlanacak iken ücretsiz bankamatik kartları ile kampanyaya dahil olunamayacağı belirtildi.