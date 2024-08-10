Müjde geldi! 15-30 Eylül’de promosyon 58.000 TL’ye çıkıyor!

Ay ay yeni promosyonlarla alakalı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Emekli maaş promosyonu ve çalışan maaş promosyonu hem başvurusu hem de tutarları bakımından farklı seyrederken, gün gün kamuoyuna çeşitli bilgilendirmeler sunulmaya devam ediyor. Emekli promosyonları 8. bin lira ila 12 bin lira arasında değişkenlik gösteren tutarlarda ödeniyor. Çalışanlarda ise kurum ve sektöre göre değişen anlaşmalar imzalanabiliyor.

Emekli maaş bankasını kendi seçerken, en fazla promosyon ödemesi yapan banka ek kampanyalarının da değerlendirilmesi akabinde tercih edilebiliyor. Çalışanda ise düzenlenen ihale neticeleri maaş promosyonu tutarını belirliyor. Geçtiğimiz senelerde eğitimcilere verilen promsoyon teklifleri tepkileri toplarken 10 bin lirayı aşmayan tutarlar açıklanmaktaydı. Ancak 2024 yılına girilmesi ile kat be kat artış gözlemlenmeye başladı. Öyle ki MEM promosyonlarında tutarlarda 4-6 kat artmaya başladı.





Bankalar arasındaki rekabetin artmasına olanak sağlayan promosyon ihalelerine gün gün yenileri ekleniyor. Bu ihalelerde en fazla ödeme yapan banka kazanan olurken, kamuoyuna varılan mutabakat tutarları da eklenebiliyor.

MEM promosyonları ile alakalı gelişmeler yakından takip ediliyor. Eğitim Bir-Sen Amasya Şube Başkanı Kerem Camcı'nın yaptığı bir paylaşım, çalışanların maaş promosyonları konusundaki heyecanı artırırken, Amasya Milli Eğitim Müdürlüğü ile İş Bankası arasında yapılan anlaşma neticesinde, çalışanlara sağlanacak maaş promosyonunun kişi başı 58.000 TL olduğu duyurulmuş bulunuyor.





Sendika tarafından yapılan açıklamada “Yetkili sendika olarak gerçekleştirdiğimiz Amasya Milli Eğitim Müdürlüğü Banka maaş promosyon ihalesi kişi başı 58.000 TL olarak İş Bankası ile anlaşma yapılmış olup, promosyon parası 15-30 Eylül arası peşin olarak ödenecektir. Tüm eğitim çalışanlarımıza hayırlı olsun” denilmiş bulunuyor.

Ağustos ayının ortasına girmeye hazırlandığımız şu günlerde maaş promosyon ihaleleri ile alakalı gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. Varılan muatbakatşar gün gün kamuoyuna sunulurken, bir çok öncülük edecek tutar anlaşması yapılabiliyor.