Müjdeler bitmiyordu! Onaylandı: Emekliye 2500 TL aylık destek de ek olarak verilecek

2023 yılında emekliye ek destek ödemeleri ile birlikte yapılan zamlar dikkat çekmeye devam ediyor.2023 yılı seçimleri öncesinde emekli ile alakalı açıklanan vaatler tek tek yerine getirilirken, 2024 emekli maaş zamları ile alakalı ardı arkası kesilmeyen müjdeler de süregeliyor. Emekliye yapılan maaş zammı TÜİK açıklamaları sonrasında taban rakamı yüzde 37.57 olarak şekillenmiş ve emekli refah payı zammının olup olmayacağını merakla beklemişti. Akabinde Erdoğan emekliye yüzde 5'lik refah payı zammı yapılacağı belirtilirken, emekliden memur ve asgari ücret zam oranına eşitlenmesi konusunda talepler de iletilmeye başlamıştı.

Geçtiğimiz günlerde Bakan Işıkhan tarafından verilen müjde de emekli maaş zammının revizeye girdiği ve zam oranının memur maaşına eşitlendiği müjdesi verildi. Zamlı maaşların ne zaman ödeneceği merak edilirken, emekli ile alakalı gün gün gelişmeler de yakından takip ediliyor.





Emekliye hükümetin sağladığı desteklerin yanı sıra belediyeler tarafından da destekler aylık ödemeler şeklinde sağlanabiliyor. Bir çok belediye emekliye aylık maaşına ek olarak destek ödemesi yapmaya devam ederken, son olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden gelen açıklama sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden de yeni bir açıklama gelmiş bulunuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, seçim manifestolarını açıklamaya devam ederken, son yaptığı açıklamasında emekliyi ayağa kaldıracak gelişmelere imzasını atmış bulunuyor.

Partililer seçim manifestolarını açıklamaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Kurum tarafından ihtiyaç sahibi emeklilere verilecek destek ile birlikte, gençlere çocuklara ücretsiz ulaşım açıklamaları da yapılmıştı.





Emekliye 2500 TL destek

AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Murat Kurum geçtiğimiz gün Türkiye Yüzyıl'ı İstanbul vizyonu toplantısında İstanbul ile alakalı planlarını açıkladı. Emeklilere de yeni müjdeyi duyuran Kurum, her ay 2.500 TL destek verileceğini açıkladı.

SSK, Bağ-kurluları ilgilendiren 2500 TL destek ile alakalı detaylar şu sıralar merakla araştırılıyor. Ihtiyaç sahibi emeklileri kapsayan 2500 TL destek ödemesinin her ay hak sahibi emeklinin İstanbul kartlarına yatırılacağı belirtilmiş bulunuyor. Emeklinin her yerde kullanabileceği İstanbul karta her ay destek ödemesinin yapılacağı belirtildi.





Öte yandan yaşlılar ve engelliler ile alakalı da planlarını açıklayan Kurum, İstanbul'un her iki yakasında da yaşlı ve engelli yaşam merkezlerinin açılacağını belirtirken, sağlık takip hizmetinin devreye gireceği ve 75 yaş üstü yaşlıların online olarak takip edilebileceği müjdesini verdi. Öte yandan yardıma muhtaç yaşlılarımız içinde belediye güvencesi ile yemek ve temizlik hizmetinin sağlanacağı açıklandı