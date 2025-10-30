Emekli Promosyonunda Rekor Yarışı: 36 Bin TL Masada

Ekimde 32 bin TL'ye çıkan emekli promosyonlarında Kasım hareketliliği sürüyor; uzmanlar Ocak zamlarıyla rakamların 34–36 bin TL'ye yükselebileceğini öngörüyor.

Yayın Tarihi: 30.10.2025 09:19
Güncelleme Tarihi: 30.10.2025 09:19
Milyonlarca emeklinin yakından takip ettiği banka promosyonu ödemelerinde hareketlilik devam ediyor. Ekim ayında 32 bin TL ile kırılan rekorun ardından gözler Kasım ve Ocak aylarına çevrildi. Uzmanlar, Ocak ayındaki maaş zammının promosyon tutarlarını yeniden şekillendireceğini vurguluyor.

Bankaların Promosyon Yarışında 'Kasım Ayı' Ayarı

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensupları için maaş alanına çekmek isteyen kamu ve özel bankalar, sundukları nakit promosyonları sürekli güncelliyor. Eylül ayında yaklaşık 30 bin TL civarında seyreden en yüksek teklif, Ekim ayında bir bankanın hamlesiyle 32 bin TL'ye yükselerek yeni bir zirveye ulaştı.

Birçok kampanyanın 31 Ekim itibarıyla sona ermesi beklenirken, piyasa beklentisi Kasım ayında bankaların yeni kampanyalar ve güncellemelerle rekabeti sürdürmesi yönünde. Mali Müşavir ve Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, bankaların rekabeti korumak için Kasım'da mevcut seviyeleri aşağı çekmek yerine yukarı yönlü güncelleyebileceğini belirtiyor.

Yılmaz, SGK ile bankalar arasında imzalanan protokolün bir taban fiyat belirlediğini, tavan fiyatın ise bankaların kendi inisiyatifinde olduğunu vurgulayarak rekabetin emeklilerin lehine süreceğini ifade etti.

Ocak Zammı Emekli Promosyonunu Nasıl Etkileyecek?

Promosyon tutarlarını doğrudan etkileyen en önemli unsur, emeklinin aldığı maaş miktarı. Bankalar daha yüksek maaş alan emeklilere daha yüksek promosyon teklif ediyor. 2025 Ocak ayında yapılacak 6 aylık enflasyon farkı zammı, promosyon rakamlarını yeniden belirleyecek kilit unsur olarak öne çıkıyor.

Merkez Bankası’nın (TCMB) 2025 Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan %31,77 yıl sonu enflasyon öngörüsünden hareketle yapılan hesaplamalarda, yılın ikinci yarısı için %12,94'lük bir zam oranı beklentisi bulunuyor. Bu oranın Ocak ayında maaşlara yansımasıyla birlikte bankaların promosyon hesaplamalarında kullandığı maaş baremleri yükselecek.

2026 Emekli Promosyonu 36 Bin TL'yi Görebilir

Emin Yılmaz'ın değerlendirmelerine göre, mevcut ekonomik veriler ve enflasyon beklentileri ışığında, Ocak 2025 sonrası en yüksek promosyon tutarlarının 34.000 TL ile 36.000 TL aralığına yükselmesi kuvvetle muhtemel.

Emekli Promosyonunda Cayma Hakkı ve Tavsiyeler

Taahhüdü sona eren emeklinin 32 bin TL'lik teklifi hemen kabul edip etmemesi konusunda uzmanların tavsiyesi net: Acil nakit ihtiyacı yoksa ve mali durum elverişliyse, Ocak ayındaki zamlı maaş dönemini beklemek daha yüksek promosyon getirebilir.

Yakın zamanda taahhüt imzalamış veya mevcut teklifi kabul etmek zorunda kalan emekliler için ise bir çıkış yolu bulunuyor. Emekliler, "cayma hakkı"nı kullanarak promosyon sözleşmelerini feshedebiliyor; bu durumda aldıkları promosyonun sadece taahhüt süresinin kalan kısmına isabet eden tutarını kıstelyevm usulü iade ederek maaşlarını daha yüksek promosyon veren bir bankaya taşıyabiliyorlar.

Uzmanlar, emeklilerin yalnızca promosyon tutarına odaklanmaması gerektiğini; EFT/Havale ücret muafiyeti, kredi kartı avantajları ve düşük faizli kredi gibi yan faydaları da değerlendirerek karar almalarını öneriyor.

