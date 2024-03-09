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Mutfak tüpüne okkalı zam geldi! Yeni fiyat ocaklara ateş düşürecek

Bu kez de ev tipi tüp gazlar etkilendi. Belirlenen tarihten itibaren, ev tüpü kullanıcılarını etkileyen yeni bir fiyat artışı yaşandı.

Yayın Tarihi: 09.03.2024 23:29
Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 23:29
Mutfak tüpüne okkalı zam geldi! Yeni fiyat ocaklara ateş düşürecek

Zam furyası adeta bir ateşe dönüşerek ev tipi tüp gazlarına da sıçradı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) duyurusuna göre, 15 Ocak 2024 itibarıyla 12 kilogramlık ev tipi tüp gazlarının fiyatı 718 Türk Lirası'na çıkarıldı.

Maliyetlerin giderek yükselmesiyle birlikte, hayat pahalılığı da hızla artıyor. Temel ihtiyaç malzemelerinden tüketici ürünlerine kadar uzanan zamlar, vatandaşların bütçesini ciddi bir şekilde zorluyor. Enerji piyasasındaki son fiyat artışı, özellikle ev tüpü kullanıcılarını olumsuz etkiliyor.

Gelirlerdeki artışlar, maalesef ki artan fiyatlarla başa çıkma konusunda yetersiz kalıyor. Vatandaşların cebine giren artışlar, adeta eriyip kayboluyor. Son dönemdeki zamlar, ev tipi tüp gazlarına da yansımış durumda; 12 kilogramlık tüplerin fiyatları 718 TL'ye kadar çıktı. Bu durum, haneler için temel bir ihtiyaç olan tüp gazlarının maliyetini ciddi şekilde artırıyor.

tüp

Ev tüpü fiyatlarındaki bu ani yükseliş, birçok kişinin tepkisini çekti. Sosyal medya üzerinden yapılan yorumlarda, zam oranının yüksekliği ve zaten zor durumda olan vatandaş bütçesine ek bir yük getirdiği vurgulanıyor. Dar gelir düzeyindeki bireyler için, bu fiyat artışının büyük sıkıntılara yol açması bekleniyor. Bu durum, tüketicilerin temel enerji ihtiyaçlarına erişimini zorlaştırarak ekonomik belirsizliği artırıyor.

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