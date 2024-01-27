Nakit ihtiyacını bitiren 40.000 TL kredi! Düşük taksitle hızlı çözüm

Nakit ihtiyacı olanları ilgilendiren haber geldi. Ziraat Bankası, yeni yılda kredi sunmaya devam ederken 40 bin TL ihtiyaç kredisi için yeni fırsatlar sunuldu. İşte tüm detaylar...

Nakit ihtiyacını bitiren 40.000 TL kredi! Düşük taksitle hızlı çözüm
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Kamu bankası olan Ziraat Bankası müşterilerine destek sunarken uygun faizli kredi vereceğini açıkladı. Son dönemlerde acil paraya ihtiyacı olanlar soluğu bankalarda alırken 40 bin TL nakit destek sağlanacak. İşte başvuru detayları haberimizde yer almaktadır.

YÜZDE 4,25 FAİZLİ KREDİ
Kredi kullanmak isteyenler soluğu kamu bankasında alırken kredi paketlerine güncelleme geldi. Ziraat Bankası Dijital Kredi verirken 50 bin TL'ye kaar kredi kullanımında 40 bin TL kredi çekmek isteyenler yüzde 4.25 oranında faizden yararlanabilecek.
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40 bin TL kredi kullanımında 36 ay vadede 2.578,40 TL tutarında ödeme gerçekleşir. Yıllık maliyet oranı ise yüzde 91,3949 olarak belirlendi.

BAŞVURU BİLGİLERİ
Ziraat Bankası'nın internet sitesi üzerinden yayınlanan başvuru formu eksiksiz olacak şekilde doldurlur, nüfus cüzdanı fotokopisi, gelir belgesi hazırlanarak şubelere teslim edilir. Başvuru süreci için detaylı bilgiyi şubelere gitmeden web sitesinden ulaşabilirsiniz.

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