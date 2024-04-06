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Ne kredi ne nakit avans! Nakit derdini ortadan kaldıracak 'Artı Para' fırsatı Akbank'tan

Kredi ve nakit avans kampanyalarını alt edecek yeni program açıklaması Akbank'tan geldi

Yayın Tarihi: 06.04.2024 14:34
Güncelleme Tarihi: 06.04.2024 14:34
Ne kredi ne nakit avans! Nakit derdini ortadan kaldıracak 'Artı Para' fırsatı Akbank'tan

Bankaların kredi musluklarını kısması ve taksitli nakit avans kampanyalarında da vade tutarlarını düşürmesi vatandaşın tüm ihtiyaçlarını karşılaması konusunda zorluk yaşamasına mahal verirken, vatandaş kendisine sunulan avantajları değerlendirmek adına araştırma yapmaya başladı. Akbank tarafından ay ay revize edilen kampanyalar arasında bugüne kadar hiç yapılmayanı yaptılar dedirtecek gelişmeler mevcut. Akbank tarafından başlatılan kampanya kapsamında 11 ay vadeli artı para programı tanıtıldı.

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Akbanklılar nakit ihtiyaçlarını karşılamanın daha kolay bir yoluna sahipler. Akbank tarafından başlatılan taksitli artı para ile artı para limitinin kullanımı sağlanacak ve kullanılan limitin geri ödemesi ise 11 aya Varan vadelerle sağlanacak. Akbank artı para limiti anında Kullanıma hazır olması ile birlikte Hızlı ve kolay nakit ihtiyacını karşılanmasını sağlamaktadır. 

Öte yandan taksitli geri ödeme seçeneği ile ihtiyaç olunan nakit anında çekilebilmektedir. Artı paranın geri ödemesi ise esnek vade seçenekleri ile sağlanmaktadır. Piyasaya göre oldukça cazip faiz oranları ile dikkat çeken program artı faiz oranları ile de ihtiyaç kapsamında dikkat çekmektedir. 

TAKSİTLİ ARTI PARA NASIL KULLANILIR?

Akbank tarafından başlatılan Artı Para programına dahil olmak için Akbank mobil uygulamasına girip kartlar menüsünden Artı Para seçeneğine tıklayıp ilerlemek yeterli olacaktır. Akbank internet bankacılığı üzerinden ise kart işlemleri menüsünden artı para seçeneğine tıklanıp taksitli avansını seçilmesi başvuru için kolaylık sağlayacaktır

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