Nerde o eski bayramlar diyenlere inat! Banka yüzde 10 geri ödeme yapacak

Ramazan ayı geldi çattı. 1 aylık oruç süreci sonrasında oruç tutan vatandaşa ödül olarak sunulan Ramazan Bayramı coşkusu da şimdiden başladı. Oruç tutanlar sahur ve iftar sofralarını donatmak için alışverişlerini sürdürürken, bankalar da bu mübarek günlerde belirli hizmet kullanımına karşılık geri ödeme fırsatları ile destek oluyor. Oruç sonrasında kutlanacak Ramazan Bayramı için de çocuklara, torunlara kıyafet alma heyecanı ve telaşesi başlayacak. Bankalar da hal bu iken bayram alışverişleri için desteklerini sürdürmeye devam ediyor.

Akbank tarafından Ramazan Bayramına özel olarak yeni bir kampanya başlatıldı. Sevdikleri ile bir araya gelmenin sevincini yaşamaya hazırlanan vatandaş, çocuklarına bayramlık alma telaşesini de yaşadığı şu günlerde Akbank, bütçeyi sarsmayacak bir teklif ile gelmiş bulunuyor. 500 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli olan geri ödeme kampanyasında her alışverişin yüzde 10'u hediye edilecek.





AKBANK 500 TL İADE KAMPANYASI

Akbank Kart ile yapılacak 500 TL ve üzeri giyim alışverişlerinde 500 TL'ye varan geri ödeme imkanı sunan banka, ilgi odağı olmaya devam ediyor. BAşlatılan kampanya sayesinde bayram alışverişleri kolaylıkla yapılacak iken, kazanılan chippara ile de bütçeler rahatlayacak.

Her 500 TL ve üzeri giyim alışverişlerinde 50 TL ödül verilecek iken toplamda 10 alışveriş için geçerli olacak. Juzdan/Akbank Mobil uygulamasından kampanyaya dahil olunabilmekteyken, SMS aracılığı ile de işlem tamamlanabiliyor. Büyük harflerle GIYIM500 yazıp 4566'ya SMS gönderilmesi ile de kampanyaya otomatik olarak dahil olunabilir.

Eski bayramların tadını tekrardan geri getirecek olan geri ödeme kampanyası ile çocuklarınıza unutamayacağı bir bayram neşesi sunabilirsiniz. Mart ayı başında başlayan kampanyada son başvuru ve alışveriş yapma tarihi 31 Mart olarak açıklanırken, alışverişlerinizde bütçenizi koruma şansı ve çocuklarınıza eski bayramları yaşatma şansını sağlamak için acele edin.