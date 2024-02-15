O banka başvuruları açtı! 90 gün ödeme ertelemeli kredi dağıtacak

Ziraat Bankası tarafından vatandaşların ihtiyaç kredisine başvurması için yeni bir kampanyanın başlatıldığı duyuruldu. Kampanyada nakit kredi alanlara 40.000 TL'ye kadar ödemenin anında yapılacağı belirtiliyor.

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi ödemeleri yaparak belirli koşullar altında nakdi kredi kullanan vatandaşlara destek oluyor. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar Ziraat Bankası'nın bireysel ihtiyaç kredisi kampanyası sayesinde hızlı bir şekilde başvuru yapabiliyor. Başvurunuzun onaylanması halinde hesabınızdaki parayı aynı gün içerisinde kullanabileceksiniz.

Kampanyada ayrıca Ziraat Bankası aracılığıyla emekli maaşını alan bütün vatandaşlara ödeme seçeneği sunulacak. Ziraat Bankası'ndan emekli maaşı alanlar kredi başvurusunda bulunarak 40.000 TL'ye kadar kredi kullandırımı alabiliyor. Kampanya 2024 yılı Haziran ayının onuna kadar devam etmekte olup, başvuruların banka üzerinden yapılabileceği belirtiliyor.





Ziraat Bankası'na kredi başvurusu yapan emekli müşteriler maaşlarını bu bankadan aldıkları sürece kredi imkanından yararlanabilmektedir. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası aracılığıyla alıyorsanız kimlik kartınız ile banka şubesine başvurarak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. Onaylanması durumunda Haziran ayının sonuna kadar aynı gün finansman başvurusunda bulunabilirsiniz.

Bu kampanya kapsamında emeklilik hesabınızdan yapacağınız başvurulara göre 90 günlük kredi erteleme paketi sunulacaktır. Böylelikle kredi imkanından yararlanan tüm vatandaşlar 90 gün sonra ödeme yapmaya başlama imkanına sahip olacak.