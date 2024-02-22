Bist 100
9.316,34 0%
DOLAR
30,99 -0,04%
EURO
33,74 0,42%
ALTIN
2.010,99 0,14%

O banka paraya sıkışanlara destek çıktı! Tek başvuruya 50.000 TL almak için hemen bunu yapın

Acil nakit ihtiyacı olanlara can suyu olacak müjdeli haber geldi. Vakıfbank'tan müjdeli haber duyurusu yapılırken 50 bin TL ödeme yapılacağı açıklandı.

Yayın Tarihi: 22.02.2024 14:49
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 14:49
O banka paraya sıkışanlara destek çıktı! Tek başvuruya 50.000 TL almak için hemen bunu yapın

Nakit para desteği sağlanırken 25 bin TL'ye kadar ödeme yapılacağı açıklandı. Vakıfbank kredi paketinde ödemeler yapılırken tutar netleşti. 36 ay vadeli 50 bin TL ihtiyaç kredisi paketinde faiz oranı yüzde 3.95 olarak uygulanırken aylık taksit tutarı 3.074 TL olarak tamamlandı.

Banka tarafından kredi paketinde yapılacak olan toplam geri ödeme ise 110.674 TL olarak gerçekleşirken Vakıfbank ihtiyaç kredisi dosya hesaplama tutarı 250 TL olarak tahsil ediir. 36 aya kadar vade seçenekleri aylık, 3 aylık dönemlerle değişkenlik göstermektedir.

vakıfbank kredi detayları
FARKI İKİ FAİZ ORANI
Ticari nitelikli kişiler hariç ve istihbaratı olumlu olan gerçek kişilere kullanılır. Müşteriler hayat sigortalı ya da hayat sigortasız olarak farklı faiz oranı alternatifleriyle kredi kullanılır. 50 bin TL'ye kadar kullanıdırılırken maksimum vade 36 ay, 50.001 TL ve 100 bin TL arasında kullanılarak maksimum vade 24 ay, 100.001 TL ve üzerinde kullanıdırılacak kredilerde maksimum vade 12 ay olarak belirlendi.

İLGİLİ HABERLER

Bilmeyen çok şey kaybeder! O kişilere günlük 700 TL cep harçlığı dağıtılıyor

Bilmeyen çok şey kaybeder! O kişilere günlük 700 TL cep harçlığı dağıtılıyor

Yeni imzalar atıldı! İşçilere yüzde 120+mesai zammı müjdesi! Maaşlar 45 bin liraya ulaşacak

Yeni imzalar atıldı! İşçilere yüzde 120+mesai zammı müjdesi! Maaşlar 45 bin liraya ulaşacak

TCMB yeni başkanı kararı verdi! Kredi kartı faizleri 7 ay sonra ilk defa...

TCMB yeni başkanı kararı verdi! Kredi kartı faizleri 7 ay sonra ilk defa...

Sağlık Bakanlığı 2024 Yılında Türkiye Genelinde 38.000 ₺ Maaş ile 2000 Ebe Alımı Yapıyor

Sağlık Bakanlığı 2024 Yılında Türkiye Genelinde 38.000 ₺ Maaş ile 2000 Ebe Alımı Yapıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İş Bankası'nda hesabı olanlara SMS gönderildi! 23.59'dan sonra hakkınız elinizden gidecek
2
Aile Bakanlığı müjde diyerek açıkladı! Başvurular 11 Mart'a kadar devam edecek
3
1 Nisan'da emeklisi, asgari ücretlisi için hayat bitecek! MTV 4 kere, ÖTV tavan yapacak
4
Halkbank 60 ay vadeli krediyi açıkladı! 250 bin lira limiti ile sınırları zorlamışlar
5
Bağırsakta ne var ne yok boşaltıyor! Kahvenin içine bir kaşık ekleyen fazla kilolarından arınıyor
6
Ramazan ayı gelmeden vazgeçilmezine fırsatçılık zammı geldi! 500 TL'den fazla açıklandı
7
TCMB yeni başkanı kararı verdi! Kredi kartı faizleri 7 ay sonra ilk defa...

Doblocuların pabucunu dama attıracak model! Peugout hem fiyatıyla hem tasarımıyla Fiat'ı solladı

Daha önce böyle tavuk sote yemediniz! Yarım saatte davet sofralarını şenlendirecek lezzet

Ramazan ayı gelmeden vazgeçilmezine fırsatçılık zammı geldi! 500 TL'den fazla açıklandı

TCMB yeni başkanı kararı verdi! Kredi kartı faizleri 7 ay sonra ilk defa...

O banka paraya sıkışanlara destek çıktı! Tek başvuruya 50.000 TL almak için hemen bunu yapın

Yeni imzalar atıldı! İşçilere yüzde 120+mesai zammı müjdesi! Maaşlar 45 bin liraya ulaşacak

Sağlık Bakanlığı 2024 Yılında Türkiye Genelinde 38.000 ₺ Maaş ile 2000 Ebe Alımı Yapıyor

Hükümet resmen dur dedi! Artık bunu yapmak tamamen yasaklanıyor

Kollar sıvandı! O bireye 10.000 TL destek ödemesinde her ay tarihler şaşmayacak!

Ebe Maaşları 2024 Yılında Ne Kadar? Sağlık Bakanlığı ve Özel Sektördeki Maaşlar

Skoda 2024 Şubat fiyat listesini yayınladı! Şubat ayında fiyatlar değişti! Fabia, Scala, Octavia… İşte güncel fiyatlar

Bilmeyen çok şey kaybeder! O kişilere günlük 700 TL cep harçlığı dağıtılıyor