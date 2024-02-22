O banka paraya sıkışanlara destek çıktı! Tek başvuruya 50.000 TL almak için hemen bunu yapın

Nakit para desteği sağlanırken 25 bin TL'ye kadar ödeme yapılacağı açıklandı. Vakıfbank kredi paketinde ödemeler yapılırken tutar netleşti. 36 ay vadeli 50 bin TL ihtiyaç kredisi paketinde faiz oranı yüzde 3.95 olarak uygulanırken aylık taksit tutarı 3.074 TL olarak tamamlandı.



Banka tarafından kredi paketinde yapılacak olan toplam geri ödeme ise 110.674 TL olarak gerçekleşirken Vakıfbank ihtiyaç kredisi dosya hesaplama tutarı 250 TL olarak tahsil ediir. 36 aya kadar vade seçenekleri aylık, 3 aylık dönemlerle değişkenlik göstermektedir.





FARKI İKİ FAİZ ORANI

Ticari nitelikli kişiler hariç ve istihbaratı olumlu olan gerçek kişilere kullanılır. Müşteriler hayat sigortalı ya da hayat sigortasız olarak farklı faiz oranı alternatifleriyle kredi kullanılır. 50 bin TL'ye kadar kullanıdırılırken maksimum vade 36 ay, 50.001 TL ve 100 bin TL arasında kullanılarak maksimum vade 24 ay, 100.001 TL ve üzerinde kullanıdırılacak kredilerde maksimum vade 12 ay olarak belirlendi.

