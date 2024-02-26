O bankada hesabı olmayan şubeye koşacak! Hemen gelene 30.000 TL'lik faizsiz kredi müjdesi verildi

**1. QNB Finansbank’tan Acil Nakit İhtiyacı İçin Faizsiz Kredi Kampanyası**

QNB Finansbank, acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için özel bir faizsiz kredi kampanyası başlatarak, müşterilerine finansal destek sağlıyor. Banka, bu kampanya ile müşterilere 30 bin TL'ye kadar faizsiz kredi imkanı sunuyor. İşte diğer ayrıntılar...





QNB FİNANSBANK'TAN ACİL NAKİT İHTİYACI OLANLARA ÇÖZÜM

**2. Kampanyanın Süresi: Şubat Ayının Sonuna Kadar Geçerli**

QNB Finansbank'ın faizsiz kredi kampanyası, Şubat ayının sonuna kadar geçerli olacak. Bu süre içinde başvurular alınacak ve kampanyadan yararlanmak isteyenler belirtilen tarih aralığında başvuruda bulunabilecekler.

**3. Faizsiz Kredi Detayları: 20 Bin TL Anında Kredi ve 10 Bin TL İhtiyaç Kredisi**

Kampanya kapsamında, QNB Finansbank müşterisi olmayanlar için sunulan faizsiz kredi detayları şu şekildedir: İlk kez müşteri olanlar, 20 bin TL tutarında anında ve faizsiz kredi ile 6 ay vadeli olarak finansman sağlayabilirler. Ayrıca, 10 bin TL'lik faizsiz ihtiyaç kredisi de kampanya dahilinde sunulan avantajlardan biridir.

**4. Başvuru Süreci: Hızlı ve Kolay İşlem**

Faizsiz kredi kampanyasından yararlanmak isteyenler için başvuru süreci hızlı ve kolaydır. İlk kez QNB Finansbank müşterisi olacak bireyler, belirtilen kredi tutarları için kısa bir başvuru işlemi gerçekleştirerek hemen kullanmaya başlayabilirler.





**5. Faizsiz İhtiyaç Kredisi: Finansal Destek Hemen Elde Edilebilir**

QNB Finansbank'ın faizsiz ihtiyaç kredisi, acil nakit ihtiyacı olanlara anında finansal destek sağlar. Kampanya, müşterilere kredi alma sürecini kolaylaştırarak, hızlı çözümler sunmayı hedefler.**

Bu faizsiz kredi kampanyası, müşterilere finansal esneklik sağlayarak, acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyenlere cazip bir fırsat sunmaktadır.

**1. Kampanyaya Katılım İçin Mobil Uygulama Kullanımı**

QNB Finansbank, faizsiz kredi kampanyasından yararlanmak isteyenlere kolay bir katılım imkanı sunuyor. Kampanyadan faydalanmak için öncelikle QNB Finansbank'ın mobil uygulamasını indirmek gerekiyor.

**2. Müşteri Olma Süreci: Mobil Uygulama Üzerinden Görüntülü Görüşme**

Mobil uygulama üzerinden "Müşteri Olmak İstiyorum" seçeneği tercih edilerek başvuru yapılır. Bu aşamadan sonra, QNB Finansbank müşteri temsilcisi ile kısa bir görüntülü görüşme gerçekleştirilir. Bu görüşme, başvuru sahibinin kimlik ve finansal durumu hakkında bilgi alışverişi yapılmasını sağlar.

**3. Hızlı Kredi Kullanımı: 30 Bin TL Faizsiz Kredi İmkanı**

Görüntülü görüşmenin ardından, başvuranlar hemen 30 bin TL'ye kadar faizsiz kredi kullanma imkanına sahip olurlar. Bu süreç, hızlı bir şekilde tamamlanarak müşterilerin acil nakit ihtiyaçlarına çözüm sunar.

**4. İlk Kez Müşteri Olanlara Özel Avantajlar**

Faizsiz kredi kampanyası, ilk kez QNB Finansbank müşterisi olacaklara özel bir avantaj sunar. Bu kredi imkanının yanı sıra, müşteriler daha birçok avantajdan da yararlanma şansına sahip olurlar.

**5. Detaylı Bilgi ve Avantajlar: Resmi İnternet Sitesi Ziyareti**

Kampanya hakkında daha detaylı bilgi almak isteyenler, QNB Finansbank'ın resmi internet sitesini ziyaret edebilirler. Bu sayede, kampanyaya özel avantajlar, başvuru şartları ve diğer detaylar hakkında kapsamlı bilgi edinebilirler.**

Mobil uygulama üzerinden yapılan bu hızlı ve pratik başvuru süreci, müşterilere faizsiz kredi kullanımıyla birlikte ek avantajlar sunarak finansal ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlıyor.