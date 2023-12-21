O bankadan 20.000 TL’ye kadar sıfır faizli kredi almak için acele edin! Son 9 Gün!

Hayat koşulları vatandaşın ay sonunu getirmesini zorlaştırmaya devam ederken, gerek borçlarda artış gerekse de acil ihtiyaçlarda destek amacıyla bankalara yönelim artış gösteriyor. Maaşların sadece giderlere yettiği şu dönemde acil çıkan ihtiyaçları karşılamak amacıyla bankalar vatandaşa özel kampanyalar düzenliyor. Bankaların sağladığı finansal destekler arasında en çok dikkat çeken faizsiz krediler olurken, belirli şartları sağlayan müşterilere bankalar 25.000 TL'ye varan ödeme sunabiliyor. Aralık, ayında bir çok banka faizsiz kredi desteği sağlarken, ay bitmeden hangi bankaların ödeme yaptığı da ihtiyacı olan birey tarafından merakla araştırılıyor.

FAİZLER SIFIRLANDI

TCMB politika faizlerindeki artış, kredi faizlerini de 4 oranının üzerine çıkarmuışken, faizli kredilerin geri ödeme tutarı gün gün artış sergiliyor. Vatandaş hal bu iken faizsiz kredi desteklerine yöneliyor. Bankalar da müşteri çekmek, müşterisine hizmet satmak ve müşteri memnuniyetini hat safhaya çıkarmak amacıyla yardım elini uzatıyor. Faiz oranlarını düşürme kampanyalarını sunan bankalar zaman zaman faizsiz kredi destekleri de sunabiliyor.





Eşten dosttan borç alınamayan bir dönem içerisindeyiz. Yeni yıl itibari ile bir çok hizmete de zam yapılacağı göz önünde bulundurulursa Aralık ayı fırsatlarından faydalanmak isteyen birey, bankaların sunduğu desteklere yöneliyor. Aralık ayı bitmeden bir çok faizsiz olarak nakit avans desteği sağlıyor. Faizsiz kredi olarak da tabir edilen bu ödemeler de tutar 25.000 TL'ye kadar yükselebiliyor.





ARALIK 2023 FAİZSİZ KREDİ VEREN BANKALAR

Aralık ayı başında Birçok banka faizsiz kredi desteği sağladığını açıklamış bulunuyor. Bu kapsamda enpara.com, Fiinansbank, İş Bankası, DenizBank, Kuveyt Türk gibi birçok önemli banka şartları sağlayan müşterisine 10.000 TL ile 25.000 TL arasında ödeme sağlıyor. Enpara.com da faizsiz ihtiyaç kredisi desteği sağlıyor.

İŞ BANKASI 20.000 TL KREDİ KAMPANYASI

İş Bankası'na İşCepten müşteri olunması durumunda da ₺20.000'ye varan faizsiz taksitli nakit avans ayrıcalığı sunulacağı bildirilmiş bulunuyor. Yeni müşteri olunması ve bu işlemlerin İşCep üzerinden tamamlanması durumunda faizsiz nakit avanstan faydalanılabiliyor. Nakit avans kampanyası yeni müşteriler tarafından ilgi ile takip edilirken geri ödemesi faizsiz bir şekilde ve 6 ay vade ile tamamlanabiliyor.

Akbank'ta Aralık ayında başlattığı kampanya kapsamında yüzde sıfır faiz oranı ile 20.000 TL'ye varan taksitli nakit avans imkanı sağlıyor. Akbank'ın yeni müşterilerine sunduğu TL mevduatına verdiği faiz oranları ise %47'ye kadar yükselebiliyor.