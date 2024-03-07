O bankadan eğitime dev destek! 1.000 TL destek ödemesi alabilirsiniz

Eğitim masrafları her hanede sene başının en çok konuşulan ve korkulan konusu olarak biliniyor. Enflasyon rakamına istinaden artan fiyatlar vatandaşın cebini yormakta devam ediyor. Her ailenin bütçesini zorlayan eğitim masrafları, eğitim dönemi boyunca devam etmektedir. Bankalar kampanyaları ile devreye girerken, yeni müşteri çekmek ya da müşterilerine sahip çıkmak adına birçok avantajlı fırsatı sunuyor.

Axess tarafından düzenlenen kampanyalar arasında yer alan eğitim harcamaları kampanyası devreye girmiş bulunurken, okul harcamalarında bireylerin yanında olmaya hedeflemektedir. Axess tarafından başlatılan bu avantajlı kampanyalar ile birlikte çocuklarınızın eğitim masraflarını daha kolay ve bütçenizi zorlamadan karşılayabilirsiniz.





AXESS EĞİTİM KAMPANYALARI

Axess kartı kullanıcıları eğitim harcamalarında birçok avantaj kazanıyor. Axess ile 1000 TL ile 600.000 TL arasındaki peşin eğitim harcamalarına 6 taksitle geri ödeme imkanı banka tarafından açıklanmış bulunurken, böylece yüklü miktardaki ödemeyi tek seferde yapmak durumunda kalınmayacağı belirtildi. 6 taksitle sunulan bu kampanyada faiz ödemek durumunda da kalmayacaksınız.



AXESS 1000 TL CHİP PARA KAMPANYASI

Axess tarafından eğitim yılın başından beri devam eden bir kampanyada 1000 TL chip para kampanyası olarak bilinmektedir. Axess tarafından başlatılan kampanyalara dahil olarak belli bir tutar alışverişlerinize ek olarak 1000 TL'ye Varan chip para kazanabilirsiniz. Harcama yapmadan önce kampanyaya dahil olmanız gerekmektedir.





Juzdan uygulaması ya da sms ile kampanyaya dahil olunması akabinde harcamanızı yapabilirsiniz. Axess mobil uygulaması ya da Juzdan menüsünden eğitim kampanyaları seçeneği üzerinde katılmak istediğiniz Kampanyayı seçerek ''hemen katıl'' butonu ile dahil olma işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Sms ile de kampanya dahil olabilirsiniz. Büyük harflerle ''EGITIM'' yazıp 45 66'ya SMS göndermek yeterli olacaktır

Öte yandan büyük harflerle ''OKUL'' yazıp 45-66'ya SMS göndererek de 1000 TL chip para hediye kazanabilirsiniz. Bir süre önce başlayan Axess kampanyaları için son başvuru ve harcama tarihi 31 Mart 2024 olarak belirlenmiştir. Bu avantajlı kampanyalardan faydalanmak için acele etmeniz gerekiyor.