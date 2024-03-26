O Bankadan emekliye büyük bayram jesti: 11.000 TL ödenecek

Mart ayı emekliler için müjde kampanyalar ile dolu dolu geçiyor. Özellikle de yeni emekli olan ya da emekli maaşını bankaya taşıyan müşteriye özel olarak başlatılan kampanyalar emeklinin nakit ihtiyacını ortadan kaldırırken, diğer taraftan da yarpılan harcamanın iki katı para kazaılmasına imkan sağlayacak. Mart ayında Garanti Bankası tarafından emekliye özel ödenen emekli promosyonu kampanyasına istinaden kredi kartı başvurusu yapan emekli, 11 bin liraya varan destekten de faydalanabilecek.

GARANTİ BANKASI 1000 TL KAMPANYASI

Maaşını Garanti Bankası'na taşıyan emekli kredi kartı çıkarması ve 500 TL'lik harcama yapması durumunda bin liraya varan bonus ödemesinden faydalanacak. Mart ayı için geçerli olan kampanyaya dahil olmak için banka tarafından son 4 gün uyarısı yapılmış bulunuyor. 31 Mart'a kadar müşteri olma maaş taşıma işlemlerini tamamlayan emekli, diğer taraftan kredi kartı başvurusu yapıp onay alması gerekmekte. İşlemlerin tamamlanması akabinde 500 TL harcama yapan kişiye özel olarak bonus kartına yapılacak olan bin lira geri ödeme ile bedava alışveriş fırsatından yararlanılacak.





10.000 TL FAİZSİZ KREDİ

İlk kez emekli maaşını taşıyan bireyin faydalanacağı kampanyadan, daha önce maaşını taşıyan ya da ikinci bir emekli maaşı olan faydalanamayacakken, geri ödemeler ise bir ay sonrasında kredi kartlarına tanımlanacak. Garanti Bankası'nın 10 bin lira faizsiz kredi kampanyasından , kredi kartı başvurusu yapıp onay alan müşteri de faydalanacak. Bankaya mobil uygulama üzerinden müşteri olan emekli, bankanın sunduğu faizsiz kredi kampanyasından faydalanacak. 18 Mart'ta başlayan kampanya ay sonuna kadar devam edecek.

Banka tarafından sunulan 10 bin lira ödeme faizsiz kredi olarak verilecek için, başvuru için sadece yeni müşteri olma şartı aranacak. Kampanya, özellikle de Rmazan Bayramı öncesinde nakit destek ihtihyacının karşılanmasını hedefliyor.

Garanti Bankası kredi kartına ödeme olarak sağlanan bin lira kampanyasında sadece Bonus ve Miles kartlarının geçerli olduğu belirtilirken, 10.000 TL faizsiz kredi kampanyasından faydalanmak için sadece mobil müşteri olmak yeterli oluyor.