Bist 100
8.967,1 0%
DOLAR
32,18 0,21%
EURO
34,95 0,19%
ALTIN
2.240,32 0,34%

O Bankadan emekliye büyük bayram jesti: 11.000 TL ödenecek

Emekli Mart ayında da bir çok avantajdan faylanmak imkanına kavuşuyor. Garanti Bankası tarafından toplamda yapılacak olan 11.000 TL ödeme, emeklinin bayram öncesi ihtiyaçlarını karşılamasını sağlıyor.

Yayın Tarihi: 26.03.2024 09:09
Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 09:09
O Bankadan emekliye büyük bayram jesti: 11.000 TL ödenecek

Mart ayı emekliler için müjde kampanyalar ile dolu dolu geçiyor. Özellikle de yeni emekli olan ya da emekli maaşını bankaya taşıyan müşteriye özel olarak başlatılan kampanyalar emeklinin nakit ihtiyacını ortadan kaldırırken, diğer taraftan da yarpılan harcamanın iki katı para kazaılmasına imkan sağlayacak. Mart ayında Garanti Bankası tarafından emekliye özel ödenen emekli promosyonu kampanyasına istinaden kredi kartı başvurusu yapan emekli, 11 bin liraya varan destekten de faydalanabilecek. 

GARANTİ BANKASI 1000 TL KAMPANYASI 

Maaşını Garanti Bankası'na taşıyan emekli kredi kartı çıkarması ve 500 TL'lik harcama yapması durumunda bin liraya varan bonus ödemesinden faydalanacak. Mart ayı için geçerli olan kampanyaya dahil olmak için banka tarafından son 4 gün uyarısı yapılmış bulunuyor. 31 Mart'a kadar müşteri olma maaş taşıma işlemlerini tamamlayan emekli, diğer taraftan kredi kartı başvurusu yapıp onay alması gerekmekte. İşlemlerin tamamlanması akabinde 500 TL harcama yapan kişiye özel olarak bonus kartına yapılacak olan bin lira geri ödeme ile bedava alışveriş fırsatından yararlanılacak. 

tl

10.000 TL FAİZSİZ KREDİ

İlk kez emekli maaşını taşıyan bireyin faydalanacağı kampanyadan, daha önce maaşını taşıyan ya da ikinci bir emekli maaşı olan faydalanamayacakken, geri ödemeler ise bir ay sonrasında kredi kartlarına tanımlanacak. Garanti Bankası'nın 10 bin lira faizsiz kredi kampanyasından , kredi kartı başvurusu yapıp onay alan müşteri de faydalanacak. Bankaya mobil uygulama üzerinden müşteri olan emekli, bankanın sunduğu faizsiz kredi kampanyasından faydalanacak. 18 Mart'ta başlayan kampanya ay sonuna kadar devam edecek. 

Banka tarafından sunulan 10 bin lira ödeme faizsiz kredi olarak verilecek için, başvuru için sadece yeni müşteri olma şartı aranacak.  Kampanya, özellikle de Rmazan Bayramı öncesinde nakit destek ihtihyacının karşılanmasını hedefliyor. 

Garanti Bankası kredi kartına ödeme olarak sağlanan bin lira kampanyasında sadece Bonus ve Miles kartlarının geçerli olduğu belirtilirken, 10.000 TL faizsiz kredi kampanyasından faydalanmak için sadece mobil müşteri olmak yeterli oluyor. 

İLGİLİ HABERLER

18-55 yaş arasına iş başvuruları açıldı! Belediye çok sayıda personel alacak

18-55 yaş arasına iş başvuruları açıldı! Belediye çok sayıda personel alacak

O bankada hesap açtıranın faiz derdi bitiyor! Anında faizsiz 30.000 TL kredi verilecek

O bankada hesap açtıranın faiz derdi bitiyor! Anında faizsiz 30.000 TL kredi verilecek

Evi olmayanlara TOKİ piyangosu çıktı! O illerde yaşayanlara sudan ucuza sıfır daire!

Evi olmayanlara TOKİ piyangosu çıktı! O illerde yaşayanlara sudan ucuza sıfır daire!

Ucuz uçak bileti arayanlara müjde! THY o tarihe kadar yüzde 25 indirimli satacak!

Ucuz uçak bileti arayanlara müjde! THY o tarihe kadar yüzde 25 indirimli satacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
2
Akbank füze bağladı! Mart bitmeden 37.100 TL promosyon ödüyor
3
Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük maaş alana 10 bin lira bayram ikramiye tarih netleşti
4
Cebinde Ziraat Bankkart'ı olan hemen başvursun! Hesaplara 1000 TL Ramazan hediyesi verilecek
5
TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar saat 18.00'de IBAN'a baksın! Tek tek hesaplara yatacak
6
Yeni açıklandı! Maaşlar yarısından fazla artacak artı yüzde 10 zam ilavesi! 3 aylık farklar da hesaplarda
7
Bankadan kredi çekmek isteyen eli boş dönecek! Artık en fazla bu kadar kredi verilecek!

WhatsApp'a yok artık dedirten özellik! Telefon kulağınızda beklemeye son

Ankaralı kadınlara müjde! Tamamen ücretsiz oldu: Başvuru şartı var

Altın fiyatlarında ralli başladı! Uzman isimden altın borçlularını korkutan uyarı

Bacaklarım kalın diye üzülmeyin! Bu karışım bacakları çubuk gibi inceltiyor

O Bankadan emekliye büyük bayram jesti: 11.000 TL ödenecek

Başvurmayan pişman olur! Devlet hanedeki kişi sayısına göre 1500-3500 TL fatura parası verecek

Şaşırtan uyarı! 'Emekli sakın kanmasın her şey daha kötü olacak'

Instagram hesabı olanlara az önce duyuruldu! Artık yarıya düşecek

18-55 yaş arasına iş başvuruları açıldı! Belediye çok sayıda personel alacak

Evi olmayanlara TOKİ piyangosu çıktı! O illerde yaşayanlara sudan ucuza sıfır daire!

Ucuz uçak bileti arayanlara müjde! THY o tarihe kadar yüzde 25 indirimli satacak!

O bankada hesap açtıranın faiz derdi bitiyor! Anında faizsiz 30.000 TL kredi verilecek