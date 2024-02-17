O bankalar krediden kuruş faiz almayacak! Başvurmayan büyük şansı tepecek: İşte şartlar

Para politikasının normalleşmesi veya merkez bankası uygulamaları nedeniyle artan faiz oranları nedeniyle likidite sorunu yaşamayan bankalar, rekabet çıtasını yükseltmeye devam ediyorlar. Müşteri rekabetinde bankalar halka faizsiz nakit avans ve aynı zamanda kredi sağlamak için aktif olarak çalışıyor. Bankaların bu hamleleri, enflasyonun kredi faiz oranlarının ayda yaklaşık %5'e yükseldiği bir ortamda tüketicilerin bazı ihtiyaçlarını faizsiz kredilerle finanse etmelerine olanak tanıyor. Bu fırsattan yararlanmak isteyen herkes internet üzerinden başvuru yapabilir, banka hesabı açabilir veya kredi kartı başvurusu yaparak kredi veya avans alabilir.

"Para anında hesabınıza yatacak"

Bir bankanın müşterisi olduğunuzda kredi veya avans başvurusunda bulunursunuz ve onaylandıktan sonra para hesabınıza aktarılır. Yakın gelecekte alacağınız parayı kendi ihtiyaçlarınız için kullanabilir, eğer eşya almak istiyorsanız satın alabilirsiniz. Bankalar kredi notunuza göre kredi ve nakit avans imkânı sunmaktadır. Bu nedenle kredi notunuza göre limitler dahilinde kredi kullandırılacaktır.

Kampanyayı, Enpara, Akbank, CepteTEB, QNB Finansbank, Garanti BBVA, Türkiye İş Bankası, BurganBank, Yapı Kredi, AlBaraka ve Denizbank yürütmektedir.





30 bin liraya yükseldi!

Enpara, yeni müşterilerine 10.000 liralık, 6 ay vadeli, %0 faizli, hiçbir ek maliyet olmaksızın özel kredi imkanı sunuyor.

QNB Finansbank, yüzde 0 faiz oranı, 6 ay vadeli 10.000 lira nakit avans ve 6 ay vadeli 10.000 lira kredi olmak üzere toplam 20.000 lira limit sunuyor. Bu promosyonla ayda 3.333 lira geri ödeme yapacaksınız.

Garanti BBVA ise 20.000 lirası nakit avans, 10.000 lirası 6 yıl vadeli ve yüzde 0 faizli kredi olmak üzere toplam 30.000 lira kredi imkânı sunuyor. Aylık toplam ödemesi 5.000 liradır.

Akbank, Yeni müşterilere üzde 0 faiz oranı, 6 ay vadeli 20.000 lira taksit, 6 ay vadeli 10.000 lira kredi, toplam limit 30.000 lira. Aylık ödeme: 5.000 liradır.

Türkiye İş Bankası, özellikle yeni müşteriler için %0 faizli, 6 ay vadeli, 30.000 lira veriyor. Aylık ödeme 5.000 lira olarak belirlendi.

ON Dijital Bankacılık (BurganBank) yeni müşterilere özel: %0 faiz, 6 ay vade, 10.000 lira limit sağlamaktadır. Aylık ödeme: 1666 liradır.

CepteTEB htiyaç kredileri – özellikle yeni müşterilere özel, %0 faizli, 6 ay vadeli, 20.000 lira limitlidir. Aylık ödeme tutarı: 3333 lira olarak belirlenmiştir.

Yapı Kredi faiz oranı yüzde 0, 6 ay vadeli 15.000 lira nakit avans, Chippin üyelerine 5.000 lira nakit avans, toplam limit 20.000 liradır. Aylık ödeme: 3333 lira.

Albaraka finansmanı, özellikle de yeni müşterileri memnun etmiştir. Kâr payı %0, vade 6 ay, limit ise 15.000 liradır. Aylık ödeme: 2.500 liradır.

Denizbank, yüzde 0 faiz oranı ve 6 ay vadeli 10.000 lira nakit avans limiti veriyor. Aylık ödeme: 1666 liradır.