O bankanın kredi kartını kullananlara müjde! 45.000 TL cebinizde kar kalacak!

Enflasyon rakamlarının bir türlü durmak bilmemesi vatandaşın cebini boşaltmaya devam edeiyor. Acil alım ihtiyacı olan ya da acil ödemesi bulunan vatandaş son çareyi bankalar da ancak bankalar tarafından sunulan kredi paketleri maliyeti de faiz artırımı sonrasında kat be kat artmış bulunuyor. TCMB politika faizi artış kararlarında Haziran ayında pozitif yönde eğilim sergilerken, kredi ve kredi faiz oranları da kat be kat artış gösteriyor. Bankalar düzenledikleri kampanyalar ile diğer bankalara göre müşteri sayısını arttırmayı hedefliyor. Kredi desteklerinin yanı sıra bankaların bonus ya da geri ödeme kampanyaları da dikkat çekiyor. Özellikle de yapılan alışveriş sağlanan geri ödemeler konusunda bankalar adeta rekabete girmiş gibi duruyor.





GARANTİ BANKASI 45.000 TL KAMPANYASI

Denizbank'ta ay ay kampanya güncellemesi yaparken, son başlattığı kampanyası kapsamında 45.000 TL'ye varan ek ödeme imkanı sağlıyor. Market, giyim, eğitim hangi sektör olursa olsun sene başından itibaren belirlenen kampanyalara katılım sağlama hakkını kazanan müşterisine 45.000 TL ödeme taahhüdü veren banka, resmi internet sitesinde konu ile alakalı tüm detayları açıkladı. Yıllık kampanya adı altında Denizbank tarafından sunulan kampanya kapsamında 45. 000 TL'ye kadar bonus kampanyası 18 Ocak itibari ile başladı. 2024 yılının sonuna kadar ay ay tüm kampanyalara dahil olan müşterinin cebine 45.000 TL kar olarak kalıyor.

Tüm kampanyalara katılmaya hak kazanan müşteriye 1 sene boyunca ödenecek total bonus yukarıda bahsi geçen tutara ulaşacak iken, ödemeler her kampanyanın taahhüdüne göre ayrı ayrı ödeniyor. Yıllık toplam bonus hediyesinin tek seferlik olarak kazanılmasının söz konusu olmadığı banka tarafından açıklanmış bulunuyor. Kredi kartı kullanıcılarını ilgilendiren kampanyalarda geçerli olan kredi kartı türlerinin de açıklaması yapılırken, kampanyalara katılım sayısına göre değişkenlik gösterebileceği de belirtiliyor.