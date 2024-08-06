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O emekli hemen IBAN'a baksın! Hesaplara 2.100 TL ödeme yapıldı

Alım gücü düşen emekliye hükümet tarafından başlatılan program kapsamında bir çok sosyal destek imkanı sağlanırken, belediyeler de konu ile alakalı olarak gün gün açıklamalarına devam ediyor.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 10:02
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 10:02
O emekli hemen IBAN'a baksın! Hesaplara 2.100 TL ödeme yapıldı

Hayat koşulları emeklinin cebinden almaya devam ediyor. Emekliler ve asgari ücretli vatandaşlar giderek artan yaşam koşullarıyla başa çıkmaya çalışırken, bu durumdan emeklinin hayat standartı etkilenip alım gücü düşebiliyor. Hal bu iken emekliye hükümet tarafından başlatılan program kapsamında bir çok sosyal destek imkanı sağlanırken, belediyeler de konu ile alakalı olarak gün gün açıklamalarına devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi de sosyal destekler konusunda bir adım önde hareket ederken, alınan karar doğrultusunda bir seçimler akabinde emekliye aylık destek ödemesi yapılacağı belirtilmiş bulunuyor. 

Açlık sınırı 17 bin liranın seyrediyor. BU kapsamda maaş açlık sınırının kat be kat altında kalan emekli zor gün ler geçiriyor. Yüksek enflasyon, gıda fiyatlarının artmasına mahal verirken, emekliler de bu durumdan negatif olarak etkileniyor. Özellikle de en düşük emekli maaşı alan kişi, alım gücünün devamlı olarak düşmesi ike karşı karşıya kalabiliyor. Hal bu iken belediyeeler tarafından yapılan yardımlar, ihtiyaç sahipleri için önemli bir nefes aldırıcı rol üstleniyor.

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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN DESTEK

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından seçimlerden önce ödenene sosyal destekler, seçim vaadi kapsamında tutar artışı olarak emeklinin hesaplarına tanımlanmaya başlamıştı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ekonomik sıkıntılarla mücadele eden emeklilere olan desteklerinin devam edeceğini belirtti.

Geçtiğimiz gün Yavaş tarafından yapılan paylaşımda Başkan Yavaş, "Ekonomik zorluklarla mücadele eden ve sosyal yardım alma şartlarını taşıyan 41.795 emeklimize, Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak on ikinci kez 1500’er TL destek ödemesi gerçekleştirdik," derken her ay bu ödemeye ek olarak 600 TL et desteği sağlandığını sözlerine ifade etti. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin emeklilere yönelik bu destek ödemeleri emekli için büyük önem arz ederken, diğer belediyelere öncülük sağlayabileceğe benziyor. Hayat pahalılığı emeklileri olduğu kadar geniş bir kesimi derinden etkilemeye devam ederken, belediyeler tarafından alınan önlemler bu olumsuzlukları ortadan kaldırmayı hedefleyip temel ihtiyaçlarınkarşılanmasını sağlıyor. 

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