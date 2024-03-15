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O emekli için şan talih döndü! 3.000 TL ikramiyeye ek 1.500 TL ödeniyor

Emekli ikramiyesi Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde ödenecek. Belediyelerden de emekliye yönelik ikramiye destekleri sağlanacak iken bu kapsamda o belediyeye bağlı emekliler 4.500 TL olarak ikramiye alacak

Yayın Tarihi: 15.03.2024 16:41
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 16:41
O emekli için şan talih döndü! 3.000 TL ikramiyeye ek 1.500 TL ödeniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrasında her sene emekliye Ramazan ve Kurban Bayramında ödenen bayram ikramiyelerine yüzde 50 zam müjdesi verilmişti. Verilen müjde kapsamında bayram ikramyesi tutarı 3 bin liradan 3 bin liraya çıkartılmıştı. Emeklinin beklentisi Cumhuriyet İkramiyesi tutarı olan 5 bin lira iken açıklanan bu rakakm emeklinin tepkisini toplamıştı. Bayram ikramiyelerine zam yapılacağı konusu kulislerde konuşuluyor. Bu kapsamda emeklinin seçim zammı beklentisi de giderek artıyor. Ancak hükümet tarafından herhangi bir gelişme yaşanmazken, bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih şu sıralar emeklinin arama odağında bulunuyor.

BAYRAM İKRAMİYELERİ ÖDEME TARİHLERİ

Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyeleri her sene bayramdan 1 hafta kadar önce hesaplara aktarılırken, bu sene de aynı tarih aralıklarında hesaplara aktarılması bekleniyor. Ramazan Bayramı bu sene 10 Nisan'a denk gelirken, emekli ikramiyesinin 1-7 Nisan tarih aralığında hesaplara aktarılacağı konuşuluyor.

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 İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EMEKLİ İKRAMİYE DESTEĞİ

Emekliye yönelik hükümet tarafından ödenen desteklerin yanı sıra belediyeler tarafından da bir çok destek ödemesi zaman zaman söz konusu oluyor. Bayram öncesinde belediyeler ikramiye ödemeleri de yapabiliyor. Bu kapsamda son emekliye destek açıklaması İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Tunç Soyer tarafından yapılan açıklamada bayram öncesinde emekliye 1500 TL bayram ikramiyesi ödemesi yapılacağı belirtilmiş bulunuyor.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, belediye sınırları içerisinde yaşayan ve belli başlı şartları sağlayan 25 bin emekliye 1500 TL'lik bayram ikramiyesi ödemesi yapacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Tunç Soyer tarafından sosyal medya hesabından yapılan emekli desteği açıklamasında "Değerli emeklilerimiz, 2024’te de yanınızdayız. Sosyal yardım kriterlerine uyan 25 bin emeklimize Ramazan Bayramı öncesinde 1.500’er TL nakdi destek sağlayacağız. Mutfaklarınızdaki yangını biraz olsun hafifletebilirsek ne mutlu bize." dedi

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