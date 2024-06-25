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O emekliye müjde! Fatura desteği onaylandı: Bu ay yüzde 50 indirimli ödeyeceksiniz

Özellikle de seçim öncesinde verilen vaatler teker teker yerine getirilirken, pazar desteği, fatura desteği, ikramiye ödemesi gibi bir çok ödeme sağlanıyor. Son olarak açıklanan vaatte su faturasına yüzde 50 indirim sağlanacağı belirtilirken, söz konusu uygulamanın devreye alındığı belirtilmiş bulunuyor.

Yayın Tarihi: 25.06.2024 08:55
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 08:55
O emekliye müjde! Fatura desteği onaylandı: Bu ay yüzde 50 indirimli ödeyeceksiniz

Emekli zammı ile alakalı gelişmeler ortaya çıkmaya devam ediyor. Emekliye yapılacak olan ara zam oranı için 6 aylık enflasyon süreci takip edilirken, hangi oranda zam yapılacağı ve yapılan zammın enflasyon karşısında ne kadar ayakta kalacağı da araştırılıyor. Seçim öncesinde emekli yılı açıklamaları kapsamında büyük beklenti seyyanen zam olmakta iken beklentisi gerçekleşemeyen emekliye özel olarak sosyal destekler devreye girdi. Emekliye fatura, kira, finans, tatil gibi sosyal destekler sağlanacağı açıklanırken, her biri meclis gündeminde teker teker onay almaya başladı. Hükümetin yanı sıra belediyeler de kendi sınırları içerisinde yaşayan emekliye özel olarak bir çok destek sağlıyor. Bu destekler sosyal destek olarak geri ödemesiz olarak sunuluyor.

TL

EMEKLİYE FATURA DESTEĞİ

Özellikle de seçim öncesinde verilen vaatler teker teker yerine getirilirken, pazar desteği, fatura desteği, ikramiye ödemesi gibi bir çok ödeme sağlanıyor. Son olarak açıklanan vaatte su faturasına yüzde 50 indirim sağlanacağı belirtilirken, söz konusu uygulamanın devreye alındığı belirtilmiş bulunuyor.

EMEKLİYE YÜZDE 50 SU FATURASI DESTEĞİ

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç tarafından açıklanan destek kapsamında emekliye fatura desteği sağlanırken, söz konusu uygulaa su faturalarının yüzde 50 indirilmesi olarak belirtilmiş bulunuyor.

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Öte yandan su faturası desteğinin yanı sıra belediye tesislerinde de yüzde 20 indirim hakkının tanımlanacağı belirtilmiş bulunuyor. Bir süredir emekliye sunulan vaatler üzerinde çalıştıklarını belirten Genç, belediye meclisinde verilen karar akabinde onay aldığı ve ilk faturalara yansıtılacağını açıkladı. 2024 yılının emekli ylı olması kapsamında söz konusu desteklerin devamının geleceğini açıklayan Genç, emeklinin sadece bu sene değil her sene yanında olacaklarını sözlerine ekledi.

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O emekliye müjde! Fatura desteği onaylandı: Bu ay yüzde 50 indirimli ödeyeceksiniz

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