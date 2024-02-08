O ilde yüzde 27,5-30 zam kararı! Veliler esas şimdi yandı

Yeni yıl hizmet zamları açıklamaları devam ediyor. Yapılan son açıklamada ilde hizmete yüzde 30 zam kararı açıklanmış bulunuyor.

O ilde yüzde 27,5-30 zam kararı! Veliler esas şimdi yandı
Yayın Tarihi:

Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (UKOME) Genel Kurulu için bu sefer adres Antalya idi. Geçtiğimiz gün düzenelenen Antalya UKOME toplantısı akabinde servis ücretlerine yüzde 27,5 ile 30 arasında zam yapıldığı açıklandı.Geçtiğimiz ay İstanbul da mevcut düzenleme ile birlikte metro, metrobüs gibi  toplu taşıma araçlarına, taksilere ve servis ücretlerine yapılan zam sonrasında Ankarada da geçtiğimiz hafta zam kararı açıklanmıştı. Bugünkü zam kararı ise Antalya'dan duyuruldu.

Servis ücretlerine yeni zam

Asgari ücretin artması sonrasında personel giderlerini artması, akaryakıt zamları ve vergi zamları sonrasında giderlerin giderek büyümesinin bu zamma mahal veridği belirtilirken devlet okulları için servilere yüzde 27,5 ve özel okullar içinde yüzde 30 zam kararı verildi. 

TL

Bugün düzenlenen  (UKOME) Genel Kurulu toplantısına çok sayıda yetkili birey dahil oldu. Kurum ve kuruluş temsilcilerinin de bulunduğu toplantı sonrasında özellikle de servis ücretlerinin attırıldığı belirtildi. 

Antalya'da öğrenci servis ücretleri ne kadar oldu?

Antalya'da düzenlenen UKOME toplantısı akabinde zam oranları ile alakalı bilgilendirmede özel okul fiyatları ile devlet okullarının zam oranının değişik tutarlarda uygulanması ise dikkatlerden kaçmadı. 

Yapılan toplantıda açıklanan zam oranının uygulamaya koyulacağı tarihin netleşmediği belirtilirken, önümüzdeki Pazartesi günü uygulamaya sokulacağı tahmin ediliyor. 

Öne Çıkanlar
Zabıta olmak isteyene müjde! O belediye KPSS 60 puanıyla ikamet şartı aranmadan ilan açtı Zabıta olmak isteyene müjde! O belediye KPSS 60 puanıyla ikamet şartı aranmadan ilan açtı
Dahiler anında görüyor! Bu resimde gizli olan hatayı 1 aydır 7 saniyede bulan çıkmadı Dahiler anında görüyor! Bu resimde gizli olan hatayı 1 aydır 7 saniyede bulan çıkmadı
Ankara’da 20 dönüm tarla 1 TL açılış fiyatıyla satışa çıkartıldı! 20 dönüm tarla sahibi olmak isteyenler için son saatler Ankara’da 20 dönüm tarla 1 TL açılış fiyatıyla satışa çıkartıldı! 20 dönüm tarla sahibi olmak isteyenler için son saatler
Çok Okunanlar
PTT'den kadına 1300 TL destek! Bu hafta başvuran Pazartesi günü parasını alacak PTT'den kadına 1300 TL destek! Bu hafta başvuran Pazartesi günü parasını alacak Bankada parası olanlara kara kara düşünecek! Selçuk Geçer 'maalesef' diyerek duyurdu Bankada parası olanlara kara kara düşünecek! Selçuk Geçer 'maalesef' diyerek duyurdu Garanti Bankası son şovunu yaptı! Bilmeyenler Şubat'ta dizlerini dövecek Garanti Bankası son şovunu yaptı! Bilmeyenler Şubat'ta dizlerini dövecek Emekliye 2 maaş müjdesi! Artı 2500 TL ek ödeme cepleri şenlendirecek Emekliye 2 maaş müjdesi! Artı 2500 TL ek ödeme cepleri şenlendirecek Akbank'tan Sevgililer Günü gösterisi! 300 TL'ye ek 250 TL hediye edilecek Akbank'tan Sevgililer Günü gösterisi! 300 TL'ye ek 250 TL hediye edilecek Ayda 2500 TL taksitle 300.000 TL kredi! Ziraat Bankası tüm şartları bertaraf etti Ayda 2500 TL taksitle 300.000 TL kredi! Ziraat Bankası tüm şartları bertaraf etti