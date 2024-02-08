O ilde yüzde 27,5-30 zam kararı! Veliler esas şimdi yandı

Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (UKOME) Genel Kurulu için bu sefer adres Antalya idi. Geçtiğimiz gün düzenelenen Antalya UKOME toplantısı akabinde servis ücretlerine yüzde 27,5 ile 30 arasında zam yapıldığı açıklandı.Geçtiğimiz ay İstanbul da mevcut düzenleme ile birlikte metro, metrobüs gibi toplu taşıma araçlarına, taksilere ve servis ücretlerine yapılan zam sonrasında Ankarada da geçtiğimiz hafta zam kararı açıklanmıştı. Bugünkü zam kararı ise Antalya'dan duyuruldu.

Servis ücretlerine yeni zam

Asgari ücretin artması sonrasında personel giderlerini artması, akaryakıt zamları ve vergi zamları sonrasında giderlerin giderek büyümesinin bu zamma mahal veridği belirtilirken devlet okulları için servilere yüzde 27,5 ve özel okullar içinde yüzde 30 zam kararı verildi.





Bugün düzenlenen (UKOME) Genel Kurulu toplantısına çok sayıda yetkili birey dahil oldu. Kurum ve kuruluş temsilcilerinin de bulunduğu toplantı sonrasında özellikle de servis ücretlerinin attırıldığı belirtildi.

Antalya'da öğrenci servis ücretleri ne kadar oldu?

Antalya'da düzenlenen UKOME toplantısı akabinde zam oranları ile alakalı bilgilendirmede özel okul fiyatları ile devlet okullarının zam oranının değişik tutarlarda uygulanması ise dikkatlerden kaçmadı.

Yapılan toplantıda açıklanan zam oranının uygulamaya koyulacağı tarihin netleşmediği belirtilirken, önümüzdeki Pazartesi günü uygulamaya sokulacağı tahmin ediliyor.