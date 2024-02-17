O illerde arsa sahibi olmak için 2.600 TL yeter! 48 ay ödeyen tapuyu kapacak

2 bin 600 TL ödemeyle arsa satışları başladı! Tam 48 ilde yapılacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

2 BİN 600 TL ÖDEMEYLE ARSA SATIŞI

Elindeki nakit parasını değerlendirmek isteyen vatandaşlar devlet tarafından başlatılan uygun fiyatlı arsa satışlarını yakından araştırıyor. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından yapılan son duyurulara göre 48 farklı ilde 2 bin 600 TL taksit ödemesiyle arsa satışı yapılacak. Emlak Müzayede tarafından yapılan açıklamalara göre arsa satışları ihale usulüyle yapılacak.





TOKİ Emlak Müzayede ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı açıklamaları kapsamında arsa satışları 41 bin TL ile 83 bin TL aralığında değişkenlik gösteriyor. Yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi; 'Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Taşınmaz Listesi'nde yer alan Hazine mülkiyetinde olan muhtelif taşınmazlar, Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret AŞ tarafından düzenlenecek açık artırma görüşmelerine alınacak teklifler Başkanlık tarafından değerlendirilecek.' Satışlar için açık artırma toplantıları 27-28-29 Şubat ve 1 Mart tarihlerinde yapılacak. Arsa satışları 41 bin 397 TL'den başlayacak.