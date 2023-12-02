O illerde yaşayan 40 bin ilkokul, ortaokul, lise öğrencisine nakit destek! Şartlar tek tek açıklandı

Resmi Gazete'de duyurulan destek üzerine o illerde olan 40 bin öğrenciye ödeme yapılacağı müjdesi verildi. MEB ve Hazine, Maliye Bakanlığı'nın yayınlandığı tebliğde eğitim destekleri açıklandı.

O illerde yaşayan 40 bin ilkokul, ortaokul, lise öğrencisine nakit destek! Şartlar tek tek açıklandı
Yayın Tarihi:

Bakanlıklar tarafından yayınlanan tebliğ üzerinde okul öncesi eğitim kurumlarında olan 4 bin öğrenciye 12.800 TL, 10 bin ilkokul öğrencisine 15.400 TL,10 bin ortaokul öğrencisine 18 bin TL, 16 bin ortaeğitim öğrencisine 18 bin TL ödeme yapılacak toplamda 40 bin öğrenciye destek verileceği duyuruldu.

HANGİ ÖĞRENCİLER YARARLANABİLECEK?

TC vatandaşı olan öğrencilerin resmi okullarda eğitim görmesiyle öğrenim türüne bakılarak kademelere göre öğrenim süresinin aşılmaması gerekiyor. Eğitim ve öğretim desteği için özel okul öncesi eğitim kurumları için ise 4866 ay arasında olmasına bakılarak eğitim-öğretim yılıyla beraber destek verileceği görüldü.

o ildeki öğrencilere destek

TÜM ŞARTLAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Alınan karar üzerine yapılacak eğitim destekleri Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerini kapsarken okul kademe ve türleri, destek tutarları, öğrenci sayısı ve bunlara ilişkin diğer hususlar belirlendi.

-2023-2024 eğitim ve öğretim yılında 5580 sayılı Kanun üzerinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim türlerinde eğitim görecek olan her bir öğrenciye verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarlarından ilk kez yararlanbilecek ve tutarlar ise tabloda belirtildi.

-illere göre ayarlanan ödemelerde okul türü, öğrenci sayısı, okul durumu ve ilgii hususlara bakılarak MEb tarafından kılavuz yayınlanacağı belirtildi.

-5580 sayılı Kanunun 12. maddesinde yer alan eğitim ve öğretim imkanından yararlanmak için tebliğ üzerinden bulunan şartlara uygunluk gerekiyor. 

Öne Çıkanlar
Ömrü uzatan baharat aktarlarda yok satıyor! Kaynatıp içen bir daha doktor yüzü görmüyor Ömrü uzatan baharat aktarlarda yok satıyor! Kaynatıp içen bir daha doktor yüzü görmüyor
Sigara içenlere ilk kez böyle bir uyarı geldi! Sırf bunun için bile hemen bırakacaklar Sigara içenlere ilk kez böyle bir uyarı geldi! Sırf bunun için bile hemen bırakacaklar
Günde 2 adet yiyip üstüne su için... Kolon kanseri, kalp damar hastalıklarına kalkan görevi görüyor Günde 2 adet yiyip üstüne su için... Kolon kanseri, kalp damar hastalıklarına kalkan görevi görüyor
Çok Okunanlar
Ev hanımları artık emekli maaşı alacak! Bu ödemeyi yapan ayda en az 7500 TL maaşı kapacak Ev hanımları artık emekli maaşı alacak! Bu ödemeyi yapan ayda en az 7500 TL maaşı kapacak Halkbank uzun vadeli rahat ödemeli kredi müjdesi verdi! Taksitler aylık değil, 3 ayda bir! Halkbank uzun vadeli rahat ödemeli kredi müjdesi verdi! Taksitler aylık değil, 3 ayda bir! Altın almak için son şans kapıda! Piyasa kahini gram altının 2000 TL olacağı tarihi ilk kez açıkladı Altın almak için son şans kapıda! Piyasa kahini gram altının 2000 TL olacağı tarihi ilk kez açıkladı Ekmek fiyatlarına zam mı geldi? Ekmeklik buğday ve arpa fiyatları artışının önüne geçilemiyor Ekmek fiyatlarına zam mı geldi? Ekmeklik buğday ve arpa fiyatları artışının önüne geçilemiyor O tarihten sonra altın alanlar yaşadı! Sebebini duyanlar tekrar kuyumcuya koşacak O tarihten sonra altın alanlar yaşadı! Sebebini duyanlar tekrar kuyumcuya koşacak Faizsiz kredi müjdesini duyan o bankaya koşuyor! Kimliğiyle gelen hemen çekecek Faizsiz kredi müjdesini duyan o bankaya koşuyor! Kimliğiyle gelen hemen çekecek