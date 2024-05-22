O illerde yaşayanlara müjde! Faizsiz destek kredisi ödemeleri başladı!

Geçtiğimiz aylarda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yapılan açıklamada Aile fonunun kurulması akabinde uzun süredir beklenen faizsiz evlilik kredisi başvurularının b aşladığı belirtilmişti. Söz konusu başvurularda pilot iller, deprem bölgesi illeri olurken, 11 ilde başlayan başvurular büyük ilgi görmüştü. Belli başlı şartları taşıyan çiftlerin hak sahibi olacağı faizsiz evlilik kredisi Mayıs aya ödemeleri geçtiğimiz gün başladı. Bakanlık tarafından son dakika yapılan açıklamada Nisan ayında evlenen ve başvuran çift sayısının 9 bin üzerinde olduğu belirtildi.





Fona 9 bin 38 çift başvuruda bulunurken, onaylanan çiftlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira faizsiz kredi ödemeleri dün başladı. Evlilik öncesi ve evlilik sonrası danışmanlık hizmetlerinde faydalanacağına dair taahhüt veren çiftlerin faydalanabileceği bu kredide, Resmi nikahı 15-30 Nisan tarihlerinde gerçekleşenler Mayıs ayı ödemelerini hesaplarında görmeye başladı. İlerleyen süreçte ülke geneline yaygınlaştırılması planlanan faizsiz kredi imkanı şimdilik sadece deprem bölgesine sağlanıyor.

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

TC vatandaşı olan ve 30 yaşından gün almayıp 18 yaşından büyük olan bireylerin faydalanabileceği bu destek, belirlenen 11 il dışında herhangi bir taşınmaz sahibi olmaması gerekiyor. Öte yandan başvurular için haneye giren maaş tutarı gibi detaylar da mevcut.





MAYIS DESTEK ÖDEMELERİ BAŞLADI

Başvuru şartlarını taşıyan 450 çift'e toplam 67,5 milyon lira ödeme yapıldığı belirlenirken Mayıs ayı bitmeden tüm hak sahiplerine sağlanacağı belirtilmiş bulunuyor.

Her iki eşin de en fazla asgari ücretin net brüt 2 katı olması gerekliliğinin olduğu faizsiz evlilik kredisinde 48 ay vade ile 24 ay ödeme olmadan ve ödeme döneminde de faizsiz olarak geri ödemenin tamamlanacağı biliniyor.