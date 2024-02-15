O tarihte bir gram altın 3000 TL'yi görecek! Uzman isimden altın borçlananlara kritik uyarı

İslam Memiş, gram altın fiyatının Şubat ve Mart aylarındaki performansını değerlendirdi. Altın ve para piyasası uzmanı Memiş, dikkatleri gümüşe yoğunlaştırdı ve yükseliş beklentilerini vurguladı. Memiş, uzun vadeli trendlerin devam ettiğini söyleyerek yatırımcıları dolar ve borsa konusunda da uyardı.

GRAM ALTIN İLE GÜMÜŞ TAHMİNLERİ





İslam Memiş, gram hareketliliğine odaklandı ve resmi döviz kurunu açık piyasa fiyatıyla karşılaştırdı. Hedefin Şubat'ta 2.090 TL, Mart'ta 2.150 TL'ye ulaşmak olduğunu söyleyen Memiş, gram altının yazın 2.500-2.700 TL, bu yılın son çeyreğinde ise 3.000 TL'ye ulaşabileceğini tahmin ettiğini söyledi. Memiş, ayrıca Gümüş fiyatının 22,73 TL olduğunu ancak yıl sonuna kadar 32 TL'ye çıkmasının beklendiğini de ifade etti.

Dolar ve borsaya ilişkin yorumlar

Yatırım uzmanı İslam Memiş, dolar endeksindeki düşüşe ve borsadaki duruma dikkatleri çekerken uzun vadeli stratejinin önemini vurguladı ve yatırımcıları temkinli olmaya çağırdı.