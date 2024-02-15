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Ocak zammı açıklanmıştı! Asgari ücreti rekora koşturacak ek zam kararı verildi

Asgari ücret, emekli ve memur zam oranı en düşük zam oranı olarak kayıtlara geçerken, belediyeler taban rakama yüksek oranda refah payı ekleyerek yeni yıl zammını şekillendiriyor.

Yayın Tarihi: 15.02.2024 15:39
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 15:39
Ocak zammı açıklanmıştı! Asgari ücreti rekora koşturacak ek zam kararı verildi

Toplu İş Görüşmeleri ülke genelinde Şubat ayında da devam ediyor. Asgari ücret, emekli ve memur zam oranı en düşük zam oranı olarak kayıtlara geçerken, belediyeler taban rakama yüksek oranda refah payı ekleyerek yeni yıl zammını şekillendiriyor. Buna seçim senesi olması da sebebiyet verirken, bu durumdan en karlı çıkan taraf işçiler oluyor. Belediye zamları gerek kadrolu gerekse de taşeron işçilere uygulanıyor. Gün gün iş görüşmeleri neticeleri beleiye başkanları ya da sendikalar tarafından açıklanıyor. Zam yapan belediyeler kimi zaman enflasyon artışı ile birlikte ek zam uygulamasını nda devreye alabiliyor. 

Ocak ayından beri bir çok zam açıklaması yapılırken, atılan imzalar da rekor seviyeler yüzde 120'lere kadar ulaşış bulunuyor. Yapılan zam oranı sonrasında bir belediyeden artı zam kararı verildi. Sabah saatlerinde düzenlenen toplu iş görüşmesinde işçilere belediye zammına ek bir zam uygulaması daha devreye sokuldu. 

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BELEDİYEYE EK ZAM KARARI

Bursa Osmangazi Belediyesi toplu iş görüşmesi zammı akabinde sabah saatlerinde verilen bir karar ile birlikte sözleşme süreci olmamasına rağmen ek zam kararı verdi. Düzenlenen toplantı sonucunda Bursa Osmangazi Belediye Başkanı tarafından işçilere müjde açıklandı. Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın verdiği son dakika talimat doğrultusunda tüm çalışana ek zam kararı verildi. 

Çalışan tüm işçileri kapsayan zam açıklamasında Osmangazi Belediyesinde en düşük maaş zam kararı sonrasında 32.250 TL'ye yükseldi. 2 bin 317 belediye işçisini ilgilendiren ek zam kararı uygulaması ilk maaşlarda devreye girecek. 

14 Şubat sevgililer günü hediyesi olarak ani bir ek zam kararı alındığını açıklana başkan Dündar; Osmangazi bizden memnun, biz de Osmangazi’den memnunuz. İnşallah bu memnuniyeti daha da arttıracağız. Aldığımızın karşılığını vereceğiz. Belediyemizde en düşük maaş 32 bin 250 lira olarak belirledik. '' açıklamasını yaptı. 

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