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Öğrenciler başvuracak! 10.000 TL+10.000 TL cepleri dolduracak harçlık geliyor

Hükümet ya da belediyelerden gün gün yeni destekler açıklanmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 14.02.2024 20:40
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 20:40
Öğrenciler başvuracak! 10.000 TL+10.000 TL cepleri dolduracak harçlık geliyor

Öğrencilere yeni destek müjdesi verildi. Yapılan açıklamada üniversite öğrencilerine belirlenen şartları sağlaması durumunda 20 bin lira destek ödemesi sağlanacak. Konu ile alakalı detaylari hak sahibi olmak isteyen öğrenci tarafından merak ediliyor. Öğrenciye sunulan yeni 20.000 TL destek imkanı ile alakalı tüm detaylar sizlerle. 

Seçim senesi olması sebebiyle belediye başkanları ya da başkan adayları vaatlerini açıklamaya devam ediyor. Seçilmek adına gönül çelme programları düzenlenirken, yeni bir seçim manifestosu daha İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Çekmeköy Belediyesi tarafından açıklandı. İBB Başkan adayı Murat Kurum, seçimleri kazanmak adına 7'den 70'e bir çok destek ödemesi sağlayacağı vaadini vermiş bulunuyor. 

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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE 20.000 TL DESTEK

Emekliye sağlanacak olan desteklerin yanı sıra İBB'ye bağlı üniversite öğrencilerine de yeni bir destek açıklaması yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum ile Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz tarafından açıklaması yapılan seçim manifestosunda 10'ar bin liralık destek ödemesi yapılacağı belirtildi. Seçim vaadi açıklamasının detayları üniversite öğrencilerinin ilgi odağı olurken, konu ile alakalı detaylar ise henüz netleşmedi. 

Özellikle de ailesinden uzak yaşayan ya da ailesine yakın olsa da maddi durumu el verişli olmayan üniversite öğrencilerine sağlanan destekler ilaç gibi gelmeye devam ediyor. Adayların açıkladığı bu iki destek ise öğrencinin okul hayatına olan motivesini arttırmayı hedefliyor. 

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