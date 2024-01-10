Öğrencilere bir yardım kapısı daha aralandı! 2 bin lira destek ödenecek

Öğrencilere sağlanan destekler devam ediyor. Devlet tarafından sağlanan desteklerin yanı sıra özel kurum ve kuruluşlar ile ile birlikte belediyeler de desteklerini sürdürüyor. 2024 yılına girilmesi ile birlikte okul kıdemine göre KYK burs ödemeleri devam ederken eğitime yapılan destekler ile alakalı gün gün çeşitli kurumlardan açıklamalar geliyor. Belediyeler de kendi sınırları içerisinde yaşayan üniversite öğrencilerine destek sağlayabiliyor. Sağlanan destekler ve başvurular ile alakalı açıklamalar da paylaşılıyor. Geçtiğimiz günlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklama kapsamında üniversite öğrencilerine toplamda 6 bin lira destek ödemesi yapılacağı belirtilmişti. Öncülük eden bu destek akabinde çeşitli belediyelerden de açıklamalar gelmeye başladı.





ÖĞRENCİLERE BELEDİYE YARDIMLARI

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yeni yıl ilk meclis görüşmeleri bugün tamamlandı. 2024 yılı görüşmelerinde 6 Şubat depremi gündem konusu olurken depremde sağ kalan ve hayatını idame ettirmeye çalışan vatandaş için çalışmaların devam edildiği belirtildi. Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde yaşayan üniversite öğrencilerine 2 bin lira destek sağlanacağı kararı belediye meclisinde onaylandı.





GAZİANTEP ÖĞRENCİ YARDIMI

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in öncülüğünde başlayan toplantı sonuçlarında gündem ana maddesi olarak deprem yaralarının sarılması konusu yer almaktaydı. Özellikle öğrencilerin ek desteği ihtiyacı olduğunu belirten Şahin, tüm malzemelerin enkaz altında kaldığı belirtildi. Fatma Şahin toplantı sonuçları ile alakalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Deprem felaketinden en çok Nurdağı ve İslahiye ile oralarda eğitim gören öğrencilerimiz etkilendi.





Depremin ilk gününden beri, eğitim aksamasın diye elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Şimdi de bu iki ilçemizde ikamet eden üniversite öğrencilerimize 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı için naçizane 2 bin TL nakdi destek vereceğiz. Başvurularınızı Kadın Dostu Kent Uygulaması’ndan yapabilirsiniz'' dedi.

İKİ BİN LİRA DESTEK ÖDEMESİ BAŞVURULARI

Deprem bölgesinde yaşanan üniversite öğrencileri Kadın Dostu Kent Uygulamasını kullanarak başvurusunu tamamlayabilecek.