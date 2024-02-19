Öğrenciye 1500 TL Mart desteği! 1500 TL yol yemek desteği ödenecek

Ülkemizde dar gelirli vatandaşa yönelik destekler devam ediyorf. Sağlanan destekler ile vatandaşı ihtiyacının karşılanması hedeflenirken, diğer taraftan da refah ortamının arttırlması hedefleniyor. Özellikle de 31 Mart'ta yapılacak olan seçimler sebebiyle belediyeler de dar gelirli vatandaşa yönelik ya kalme artışı ya da tutar artışı sağlayabiliyor. Çeşitli belediyelerden çeşitli destek açıklamaları yapılırken, son yapılan destek açıklaması YKS sınavına girecek olan öğrencileri ilgilendiriyor. Öğrencinin sosyal hayatına destek olunması, okullardaki eşitsizliğin ortadan kaldırılıp adaletin sağlanması adına bir çok destek ödemesi sağlanıyor. Bu destekler bireysel ya da hane bazlı olarak ödenebiliyor. Düzenlenen destek projeleri ile alakalı olarak açıklamalar da kurum ya da kuruluşların resmi interneti siteleri aracılığı ya da sosyal medya hesaplarında kamuoyuna sunuluyor. Devletin sağladığı imkanın yanı sıra bir çok belediye de öğrenciye ek destek ödemelerini sürdürüyor.





ÖĞRENCİYE EK DESTEK

2024 yılında sınavlara girecek öğrenciler ile alakalı sınav ücretleri belirlenmiş durumda. Geçtiğimiz deneye nazaran yüzde 50 üzerinde artış gösteren bu tutarlar konusunda yaşanna artış, öğrenci ve öğrenci velisinin cebini zorlayabiliyor. Hal bu iken kimi belediyelerden destek ödemesi açıklaması yapılıyor. Özellikle de sınava girecek olan öğrencilere sağlanan sınav ücreti desteği merak ediliyor. Bu desteklerin yanı sıra öğrenciye sağlanan KYK burs ödemeleri de devam ediyor. Bu kapsamda üniveriste öğrencilerine 2000 tl ile 4 bin TL arasında burs ödemesi aylık olarak yapılıyor. Her ayın 5'i itibari ile TCKN'ye göre hak sahibi öğrencinin hesabına aktarılıyor.





,Buna ek olarak geçtiğimiz günlerde üniversiteye hazırlanan öğrenciye destek sağlayan bir belediye YKS sınav ücret ödemelerini karşılayacağı müjdesini verdi. Kumçatı Belediyesi tarafında yapılan açıklamada YKS sınav başvuru ücretini karşılayacaklarını açıklayan belediye, gider masraflarının tümünü de karşılayacaklarını belirtti. Yapılan destek tutuarının ise 1500 TL'ye ulaşacağı açıklandı. Sağlanan bu destek içerisinde öğrencinin yemek ve yol parasının da içerisinde bulunduğu açıklandı. Kumçatı Belediyesi tarafından sağlanan bu desteğin bir çok belediyeye öncülük edeceği ve öğrenci eşitsizliğinin ortadan kaldırılacağı tahmin ediliyor